Российские военные в Донбассе проводят ротацию в дневное время суток - ИС

Военные и наемники страны-агрессора перестали скрываться и перебрасывают колонны техники открыто.

Большие колонны техники боевиков замечены в Дебальцево vk.com/strelkov_info

Российско-террористические войска в течение последней недели активно перебрасывают через Дебальцево технику и личный состав, сообщает координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

Техника перебрасывается из Луганска в Донецк, в том числе и в дневное время суток, отмечает координатор. Иногда переброска осуществляется большими колоннами – в состав одной из них, по данным группы, входило около 20 автомобилей, в том числе с установленными зенитными установками типа ЗУ-23-2, и двумя сотнями военнослужащих в камуфляжной форме российского образца.

При этом ранее переброска техники и личного состава российских войск в районе Дебальцево проводилась исключительно в ночное время и по объездной дороге между трассами М-04 и М-03, без проезда по улицам города.

Кроме того, Россия также продолжает поставлять боевикам оружие. Так, в район Старобешево через станцию "Новый Свет" с территории РФ прибыли четыре единицы авиадесантных самоходных артиллерийских орудия 2С9 "Нона-С" калибра 120 мм.

"Машины предназначены для дальнейшей переброски в Донецк для формирования новых мобильных групп по типу легкой пехоты – ранее для этих целей в Буденновский район города были переброшены российские боевые бронированные машины БТР-82А и БПМ-97 "Выстрел"", - пишет Тымчук.

Напомним, ранее в отчете Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI) сообщалось о том, что боевики на востоке Украины получили от России танки и другую бронетехнику, а также противотанковое вооружение и зенитные ракеты.

Ранее сообщалось, что в последнее время РФ активизировала переброску в ОРДЛО военной техники, оружия и военных через неконтролируемую украинским правительством часть границы.