Российские военные увольняются со "службы" в Донбассе — разведка

Морально-психологическое состояние личного состава соединений и частей российских оккупационных войск остается низким.

Оккупанты продолжают скрывать количество боевых потерь vk.com/donetskhd

Среди российских военныхувеличивается недовольство офицерами ВС РФ в результате чего боевики подают рапорты на увольнение, сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

"В 1 отдельной мотострелковой бригаде (Кальмиуское) и 9 отдельном штурмовом мотострелковом полку морской пехоты (Новоазовск) 1 АК (Донецк) ВС РФ из-за недовольства военнослужащих пренебрежительным поведением российских офицеров и долговременными психофизическими нагрузками вследствие боевых действий отмечается увеличение количества случаев подачи рапортов на увольнение", - говорится в сообщении ГУР.

В разведке также отметили, что на увеличение количества желающих уволиться повлияло распоряжение командира 9 отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты о сокрытии реального количества безвозвратных потерь во время проведение провокационных и диверсионных действий.

Ранее в ГУР сообщили, что комиссия российского оккупационного командования соединений и частей Центра территориальных войск (Новочеркасск) Южного ВО ВС РФ в Донбассе установила истинную причину снижения уровня морально-психологического состояния личного состава.