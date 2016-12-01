Российские военные корабли на время учений ВСУ заняли позиции к западу от Крыма - росСМИ

Не исключено, что в ближайшее время корабли получат приказ о приведении в повышенную боеготовность.

Российские корабли вышли на позиции западнее Крыма Сайт президента России

Военные корабли Черноморского флота России заняли позиции западнее Крыма. Это связано с военными ученими южной части Украины, которые запланированы на 1 – 2 декабря.

Военные корабли Черноморского флота России заняли позиции западнее Крыма. Это связано с военными учениями Воздушных сил ВСУ в южной части Украины, которые запланированы на 1 – 2 декабря.

"Боевые корабли Черноморского флота, интегрированные в систему противовоздушной обороны Южного военного округа, заняли точки в районе западного побережья Крыма на время проведения Украиной запланированных на 1-2 декабря ракетных стрельб. Корабельные расчеты ПВО переведены на усиленный режим службы", — сказал источник агентства РИА Новости в оккупационных силовых структурах Крыма.

"Корабельные зенитные огневые средства предназначены для поражения в первую очередь тяжелых противокорабельных и крылатых ракет. Совместно с сухопутными подразделениями ПВО на территории полуострова корабли выстраивают фактически непробиваемый барьер для ракет противника", — сказал источник.

Он не исключил, что в ближайшее время корабли получат приказ о приведении в повышенную боеготовность.

Ранее сообщалось, что Минобороны России завило о намерении сбивать ракеты, обнаруженные в зоне полетной информации Симферополя и Одессы в рамках учений Воздушных сил Украины, запланированных на 1–2 декабря.

Ранее был опубликован текст угроз российского Минобороны в связи с учениями ВСУ возле Крыма. Текст документа подтверждает информацию, ранее опубликованную ZN.UA.

Напомним, 30 ноября Министерство иностранных дел Украины подтвердило обнародованную ZN.UAинфомацию об угрозах Кремля применить силу в случае проведения Вооруженными силами Украины ракетных учений возле Крыма. В связи с угрозами Украина намерена обратиться к мировому сообществу.

Ранее ZN.UA со ссылкой на источники в Министерстве обороны Украины сообщало, что в случае проведения Украиной ракетных стрельб в районе российско-украинской границы в Крыму, Россия угрожает Киеву ответным ракетным ударом.

Это следует из письма Министерства обороны РФ, адресованного военному атташату в составе посольства Украины в РФ.

Позже заместитель министра обороны Украины Александр Дублян подтвердил, что в его ведомстве действительно рассматривают угрозу нанесения РФ ракетного удара по украинским силам в случае проведения Украиной ракетных стрельб на своей территории.

25 ноября Минобороны РФ вручило украинскому атташе ноту протеста в связи с планами Вооруженных сил Украины провести ракетные стрельбы рядом с Крымом. В свою очередь, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов заявил, что Украина не планирует проводить испытания ракет в Керченском проливе, по которому проходит граница между Украиной и Россией.

По информации СМИ, 30 ноября силы противовоздушной обороны ВС РФ в оккупированном Крымубыли переведены на усиленный режим работы.