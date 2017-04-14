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Российские военные дезертировали, чтобы "конфисковать" наркотики в Дебальцево — разведка

14 апреля в 14:06

Террористы продолжают дезертировать с передовых позиций в ОРДЛО.

Боевики днр_15
Российские оккупанты продолжают дезертировать с передовых позиций
vk.com/strelkov_info
Российские военнослужащие террористической группировки "ЛНР" в состоянии алкогольного опьянения оставили передовые позиции с оружием и пытались "конфисковать" наркотики у местного жителя в городе Дебальцево Донецкой области, сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

"Военнослужащие 7 отдельной мотострелковой бригады (Брянка) 2 АК, находясь в состоянии алкогольного опьянения, оставили передовые позиции со штатным оружием и пытались "конфисковать" наркотики у местного жителя в н.п.Дебальцево. Нарушители были задержаны разведывательным подразделением бригады", - говорится в сообщении ГУР.

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Ранее в ГУР сообщили, что командир 6 отдельного мотострелкового полка (Кадиевка) 2 АКтеррористической организации "ЛНР" после употребления спиртных напитков с подчиненными устроил беспорядочную стрельбу в оккупированном Первомайске. 

По материалам: ZN.UA
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Тэги наркотики Дебальцево алкоголь ЛНР Россия разведка
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