Российские военные дезертировали, чтобы "конфисковать" наркотики в Дебальцево — разведка

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Террористы продолжают дезертировать с передовых позиций в ОРДЛО.

Российские оккупанты продолжают дезертировать с передовых позиций vk.com/strelkov_info

Российские военнослужащие террористической группировки "ЛНР" в состоянии алкогольного опьянения оставили передовые позиции с оружием и пытались "конфисковать" наркотики у местного жителя в городе Дебальцево Донецкой области, сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

"Военнослужащие 7 отдельной мотострелковой бригады (Брянка) 2 АК, находясь в состоянии алкогольного опьянения, оставили передовые позиции со штатным оружием и пытались "конфисковать" наркотики у местного жителя в н.п.Дебальцево. Нарушители были задержаны разведывательным подразделением бригады", - говорится в сообщении ГУР.

Ранее в ГУР сообщили, что командир 6 отдельного мотострелкового полка (Кадиевка) 2 АКтеррористической организации "ЛНР" после употребления спиртных напитков с подчиненными устроил беспорядочную стрельбу в оккупированном Первомайске.