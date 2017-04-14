Российские военные дезертировали, чтобы "конфисковать" наркотики в Дебальцево — разведка

Террористы продолжают дезертировать с передовых позиций в ОРДЛО.
"Военнослужащие 7 отдельной мотострелковой бригады (Брянка) 2 АК, находясь в состоянии алкогольного опьянения, оставили передовые позиции со штатным оружием и пытались "конфисковать" наркотики у местного жителя в н.п.Дебальцево. Нарушители были задержаны разведывательным подразделением бригады", - говорится в сообщении ГУР.
Ранее в ГУР сообщили, что командир 6 отдельного мотострелкового полка (Кадиевка) 2 АКтеррористической организации "ЛНР" после употребления спиртных напитков с подчиненными устроил беспорядочную стрельбу в оккупированном Первомайске.ZN.UA