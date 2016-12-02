Российские власти не пустили представителя ОБСЕ к Сущенко

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Миятович сообщили, что дело Сущенко находится вне ее мандата.

Миятович не пустили к Сущенко Lenta.ru

Власти Российской Федерации не позволили представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Дуни Миятович посетить незаконно задержанного в Москве и арестованного украинского журналиста Романа Сущенко , говорится в отчете Миятович.

Отмечается, что 3 ноября представитель ОБСЕ повторно написала письмо главе МИД РФ Сергею Лаврову с просьбой посетить корреспондента "Укринформа". Миятович также отметила, что Сущенко - единственный иностранный журналист, который находится под арестом в регионе ОБСЕ и единственный иностранный журналист, арестованный в Российской Федерации.

"Я также выразил готовность встретиться с соответствующими органами для обсуждения

вопросов, связанные со свободой СМИ", - отметила она.

Тем не менее, 11 ноября Миятович получила ответ от властей о том, что дело выходит за пределы ее мандата.

"Меня снова заверили, что задержание Сущенко не связано с его профессиональной деятельностью, а журналисту были предоставлены все процессуальные льготы", – добавила представитель ОБСЕ.

Лефортовский суд Москвы 28 ноября продлил арест украинскому журналисту Роману Сущенко на два месяца – до 30 января 2017 года. В связи с этим МИД Украины выразил протест.

Напомним, 3 октября Федеральная служба безопасности РФ подтвердила задержание в Москве украинского журналиста Романа Сущенко, назвав его кадровым сотрудником украинской военной разведки. Против украинского гражданина открыли уголовное производство по статье "шпионаж".

На текущий момент Сущенко внесли в список по обмену заложников.

Подробнее об обстоятельствах ареста Сущенко, условиях его содержания в СИЗО и перспективах уголовного дела против него читайте в интервью с адвокатом Марком Фейгиным на сайте ZN.UA.