Российские силовики задержали по подозрению в терроризме пятерых крымских татар

В Крыму прошла еще одна волна арестов крымских татар, якобы причастных к деятельности запрещенной в РФ радикальной исламской группировки.

Сотрудники УФСБ в Крыму задержали по "подозрению в терроризме" еще нескольких крымских татар Центр журналистских расследований

Сотрудники ФСБ и МВД РФ в оккупированном Крыму утром 12 октября провели обыски по месту жительства пятерых крымских татар, а затем арестовали их по подозрению в связях с запрещенной в РФ организацией "Хизб ут-Тахрир".

Как сообщает "Центр журналистских расследований", ссылаясь на информацию от супруги одного из задержанных ранее крымских татар Муслима Алиева Наджие, новый рейд российские силовики провели в Каменке и Строгоновке.

"Пришли как обычно в 6 утра. Пятерых человек задержали. Одного подозревают в организации запрещенной ячейки, других в участии деятельности", – заявила она

Отмечается, что в Каменку уже прибыл адвокат задержанных.

Ранее глава ЦИК Курултая крымскотатарского народа Заир Смедляев сообщил, что в массивах Строгоновка и Васиет Симферополя, вооруженные люди в масках проводят обыски у Айдера Салединова и еще нескольких крымских татар. Позже он уточнил, что обыски проводились у жителей Строгановки и Каменки Эмиля Джемаденова, Айдера Салединова, Узеира и Тимура Абдуллаевых, а также у Рустема Исмаилова.

Журналист Шевкет Наматуллаев, в свою очередь, сообщил, что сотрудники российской ФСБ объявили террористами мусульман, совершивших паломничество в Мекку.

На проведение новых арестов в оккупированном Крыму отреагировали в МИД Украины.

"Преследование крымских татар – целенаправленная политика оккупанта. В очередной раз требуем от РФ прекратить нарушения прав человека", – написала в Twitter пресс-секретарь министерства Марьяна Беца.

Переслідування крим татар-цілеспрямована політика окупанта. Вчергове вимагаємо відРФ припинити порушення прав людини https://t.co/2zZOurvfMY — Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) 12 жовтня 2016 р.

В сентябре Министерство иностранных дел Украины потребовало от российской стороны немедленно отменить судебные решения в отношении крымских татар которых обвинили в связях с террористической оранизацей "Хизб ут-Тахрир".

Суд над крымчанами начался 1 июня, их обвиняют в терроризме и участии в исламской группировке "Хизб ут-Тахрир".

По мнению обвинения, один из подсудимых, Зейтуллаев в марте 2014 года организовал в селах Орлиное, Тыловое и Штурмовое Балаклавского района, а также в Севастополе ячейку запрещенной в России организации "Хизб ут-Тахрир". Как считает обвинение, конечной целью группы являлось установление "исламского правления" через воссоздание "Всемирного исламского Халифата" и создание Крымского вилаята (административной единицы халифата) на месте Севастополя.