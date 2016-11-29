Российские силовики задержали крымскотатарских артистов, возвращавшихся с концерта в Киеве

Перед концертом оккупационная власть угрожала крымскотатарским исполнителям репрессиями.

Российские силовики схватили еще нескольких крымских татар РИА Новости

Сотрудникизадержали нескольких крымскотатарских артистов, которые пересекали админграницу Украины с оккупированным Крымом после участия в концерте в Киеве.

Как сообщает издание "15 минут", среди задержанных – участники группы Hip-Hop Qirim Сейран Халилов, Эскендер Чаталов и Осман Джемалядинов, певица Реана Таркова, а также Айше Абсаитова – мать несовершеннолетней участницы концерта Адиле Абсаитовой.

Российские силовики также задержали мать политзаключенного Мустафы Дегерменджи – Алие Дегерменджи.

Отмечается, что 27 ноября в Киеве состоялся концерт "Vatan sesi", в котором принимали участие крымскотатарские артисты – как проживающие на материковой Украине, так и прибывшие из оккупированного Крыма. Перед концертом российская власть на полуострове грозила участникам мероприятия репрессиями.

Напомним, 16 ноября Третий комитет Генеральной Ассамблеи ООН большинством голосов поддержал украинский проект резолюции "Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь (Украина)".

Документ осуждает установление Россией в Крыму ее правовой системы, что негативно влияет на ситуацию с правами человека на полуострове. В резолюции также отмечается необходимость освобождения удерживаемых в РФ граждан Украины и отмены решения о запрете Меджлиса.

Тем временем, 15 ноября Международный уголовный суд в Гааге приравнял аннексию Крыма к международному вооруженному конфликту. В соответствующем отчете указывается, что оккупационная власть осуществляет притеснение крымских татар на полуострове, насильственно переместила 179 арестованных лиц на территорию РФ и принудительно мобилизирует на военную службу жителей Крыма.