Российские силовики устроили обыск в доме председателя Судакского регионального меджлиса

Обыск также проводится в доме жителя поселка Морское – крымского татарина Юсуфа Тороза.
"8 мая 2017 года... Оккупированный Россией Крым.С утра - обыск в доме председателя Судакского регионального меджлиса Ильвер агъа Аметова. Повод - анонимное письмо", - написал Чубаров в Facebook.
Глава Меджлиса также рассказал, что в поселке Къапсихор (ныне - Морское), расположенном в 20 км. от Судака, вооруженные люди оцепили квартал компактного проживания крымских татар.
Чубаров уточнил, что оцепление связано с обыском в доме местного жителя – крымского татарина Юсуфа Тороза.