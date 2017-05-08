Обыск также проводится в доме жителя поселка Морское – крымского татарина Юсуфа Тороза.

Оккупанты снова устраивают обыски у крымских татар Центр журналистских расследований

Российские силовики устроили обыск в доме председателя Судакского регионального меджлиса Ильвер агьа Аметова, сообщил председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров. По его словам, обыск также начался в доме Крымского татарина Юсуфа Тороза.

"8 мая 2017 года... Оккупированный Россией Крым.С утра - обыск в доме председателя Судакского регионального меджлиса Ильвер агъа Аметова. Повод - анонимное письмо", - написал Чубаров в Facebook.

Глава Меджлиса также рассказал, что в поселке Къапсихор (ныне - Морское), расположенном в 20 км. от Судака, вооруженные люди оцепили квартал компактного проживания крымских татар.

Чубаров уточнил, что оцепление связано с обыском в доме местного жителя – крымского татарина Юсуфа Тороза.