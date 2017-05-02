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Российские пограничники отказались отдавать родственникам убитого под Бахмутом снайпера - разведка

2 мая в 11:53

Страна-агрессор продолжает скрывать присутствие своих военнослужащих в Донбассе.

военные РФ Донбасс
Убитых в Донбассе российских военных не отдают родственникам
Bellingcat
Российская власть продолжает скрывать присутствие военных Вооруженных сил РФ на Востоке Украины. С этой целью пограничники чинят препятствия при передаче погибших членам их семей, сообщает пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Так в понедельник, 1 мая, пограничная служба России под надуманным предлогом задержала груз с убитым под Бахмутом снайпером Рафаэлем Шарифуллиным из состава 4 отдельной мотострелковой бригады (Алчевск) 2 АК ВС РФ.

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Напомним, уроженца Ульяновска украинские военные уничтожили в районе Бахмутской трассы 26 апреля этого года. Снайперская дуэль между группой российских наемников, в состав которой входил Шарифуллин, и двумя военнослужащими Вооруженных сил Украины длилась дольше суток.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Украина Россия снайперы военный пограничники препятствия Донбасс
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