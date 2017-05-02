Российские пограничники отказались отдавать родственникам убитого под Бахмутом снайпера - разведка

Страна-агрессор продолжает скрывать присутствие своих военнослужащих в Донбассе.
Так в понедельник, 1 мая, пограничная служба России под надуманным предлогом задержала груз с убитым под Бахмутом снайпером Рафаэлем Шарифуллиным из состава 4 отдельной мотострелковой бригады (Алчевск) 2 АК ВС РФ.
Напомним, уроженца Ульяновска украинские военные уничтожили в районе Бахмутской трассы 26 апреля этого года. Снайперская дуэль между группой российских наемников, в состав которой входил Шарифуллин, и двумя военнослужащими Вооруженных сил Украины длилась дольше суток.ZN.UA