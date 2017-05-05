Российские оккупанты в Донбассе предлагают недовольным задержкой зарплаты пойти в боевики – разведка

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Из-за нехватки финансирования железнодорожников Дебальцево отправили на трехнедельные военные сборы.

На оккупированных территориях Донбасса быть террористом выгоднее Pixabay

В террористических организациях "ЛНР" и "ДНР" из-за нехватки финансирования из России растети возникают проблемы с выплатой зарплаты, сообщает пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Так, в оккупированном Дебальцево рабочие "бюджетообразующего" предприятия – "железной дороги ДНР", не получают обещанную зарплату в размере пяти-семи тысяч рублей в месяц.

Для уменьшения уровня социальной напряженности оккупационная "власть" приняла решение о направлении на трехнедельные сборы военнообязанных железнодорожников в возрасте от 25 до 35 лет.

"Во время проведения сборов планируется проведение комплекса пропагандистских мероприятий с участниками относительно дальнейшего прохождения службы по контракту в рядах российских оккупационных войск", - рассказали разведчики.

Напомним, ранее между местными боевиками из состава "9-го омсп мп" и прибывшими наемниками из Чечни вспыхнул конфликт из-за утечки информации относительно финансового обеспечения. Так, террористы узнали о том, что за боевые действия на востоке Украины чеченцы будут получать не 15, а 80 тысяч рублей в месяц.

Ранее в разведке сообщили, что боевики террористической группировки "ДНР" возмущены отношением российского оккупационного командования.