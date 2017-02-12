Российские оккупанты объяснили обстрелы в зоне АТО "отсутствием связи" с командованием - разведка

Командование некоторых подразделений террористов игнорирует распоряжения старшего командования о прекращении огня.
Так, минометные подразделения 9-го отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты (Новоазовск) 1 АК Вооруженных Сил Российской Федерации и 7-й отдельной мотострелковой бригады (Брянка) 2-го АК ВС РФ обстреливали позиции сил АТО в пятницу, 10 февраля, с разрешения командиров, которые игнорируют распоряжения старшего командования.
"Свои действия они объясняют "отсутствием связи с передовыми подразделениями", - отмечают разведчики.
Напомним, ситуация в зоне АТО серьезно обострилась: противник с 29 января ведет массированные обстрелы Авдеевки и ее окрестностей, а подразделения ВСУ на позициях возле населенного пункта отразили несколько попыток штурма. Обстрелы Авдеевки из крупнокалиберной артиллерии и РСЗО уже привели к серьезным разрушениям и жертвам.
Из-за обстрелов российских сил было нарушено тепло- и энергоснабжение города, в городе введен режим чрезвычайной ситуации, приостановил работу коксохимический завод. В понедельник, 6 февраля, восстановлено водо-, тепло- и электроснабжение Авдеевки, заработали общеобразовательные школы и детские сады.
Подробнее об эскалации ситуации под Авдеевкой читайте в статье Юрия Бутусова "Что произошло в Авдеевке?" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".ZN.UA