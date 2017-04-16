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Российские офицеры в Донбассе присваивают деньги убитых подчиненных - разведка

16 апреля в 13:03

Действия командиров приводят к стойкому снижению уровня морально-психологического состояния личного состава войск оккупантов.

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Российские наемники в Донбассе недовольны грабежом командиров
Pixabay
Комиссия российского оккупационного командования соединений и частей Центра территориальных войск (Новочеркасск) Южного ВО ВС РФ в Донбассе установила истинную причину снижения уровня морально-психологического состояния личного состава, сообщает пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Так, российские наемники на востоке Украины недовольны ростом правонарушений со стороны российских офицеров для обеспечения личного обогащения.

В частности, в подразделениях 11-го отдельного мотострелкового полка (Донецк) 1-го АК выявлены факты сокрытия российским командным составом гибели и незаконного захоронения подчиненных военнослужащих для дальнейшего присвоения их заработной платы и имущества по всем видам текущего обеспечения.

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Напомним, ранее между местными боевиками из состава "9-го омсп мп" и прибывшими наемниками из Чечни вспыхнул конфликт из-за утечки информации относительно финансового обеспечения. Так, террористы узнали о том, что за боевые действия на востоке Украины чеченцы будут получать не 15, а 80 тысяч рублей в месяц.

Ранее в разведке сообщили, что боевики террористической группировки "ДНР" возмущены отношением российского оккупационного командования.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Россия наемники Донбасс конфликт
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