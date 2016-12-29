Российские кураторы увольняют задним числом погибших боевиков "ЛНР" - ГУР

Личный состав боевиков классифицируется как такой, что получил увечье в бытовых условиях.

Российские кураторы увольняют задним числом погибших боевиков, чтобы не платить компенсацию Facebook/Gennadiy Dubovoy

В отношениях между личным составом подразделений боевиков террористической организации "ЛНР", которые выполняют задачи на передовых позициях, и командным составом российских оккупационных войск растет напряженность из-за увольнения "задним числом" военнослужащих, которые погибли во время ведения боевых действий, сообщили в пресс-службе Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

"При этом, личный состав противника классифицируется как такой, что получил увечье в бытовых условиях. За счет этого командование противника избегает выплат денежных компенсаций и формирует "фонд экономии" для собственного обогащения", - говорится в сообщении ГУР в Facebook.

В разведке также отметили, что 26 декабря личный состав одного из подразделений 7 отдельной мотострелковой бригады (Брянка) 2 АК (Луганск) ВС РФ отказался от выполнения заданий на передовых позициях.

Отмечается, что с целью принуждения к несению службы заместителем командира батальона была применена физическая сила в отношении военнослужащих этого подразделения.

Ранее в ГУР сообщили, что командование Вооруженных сил Российской Федерации продолжает скрывать потери кадровых российских военных в Донбассе. Для перевозки убитых российских военных используются так называемые "гумконвои".

На саммите лидеров стран "Нормандской четверки" 19 октября в Берлине была достигнута договоренность, что до конца ноября главы МИД утвердят основу проекта "дорожной карты" по имплементации Минских соглашений. Кроме того, лидеры стран предварительно договорились о продолжении работы по разведению войск еще на четырех участках линии соприкосновения в Донбассе. Среди этих, участков, в частности, должно быть и Дебальцево Донецкой области.

Однако министры иностранных дел Украины, Германии, Франции и России на переговорах в Минске 29 ноября не достигли прогресса в согласовании "дорожной карты" из-за отказа главы МИД РФ Сергея Лаврова обсуждать размещение вооруженной миссии ОБСЕ в Донбассе.

Подробнее об основных проблемных вопросах деоккупации Крыма и ОРДЛО читайте в статье Константина Батозского "Деоккупация: начало" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".