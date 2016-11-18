Российские "кураторы" недовольны "советом министров ЛНР" - ИС

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За текущий год "совету министров ЛНР" из РФ было дано 291 поручение, из которых 221 не выполнено.

Тымчук отметил, что в РФ насчитали, что в связи с неэффективностью «совмина ЛНР» было «неэффективно потрачено» более 800 млн рублей

Российские "кураторы" выражают недовольство работой и исполнительной дисциплиной "совета министров ЛНР", заявил координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

"В соответствующей докладной записке на имя заместителя министра экономического развития Российской Федерации С.М.Назарова указано, что за текущий год "совету министров ЛНР" из РФ было дано 291 поручение, из которых 221 не выполнено", - написал он в Facebook.

Тымчук также отметил, что российской стороной подсчитано, что в связи с неэффективностью работы "совета министров ЛНР" было "неэффективно потрачено" более 800 миллионов рублей (почти 320 млн грн — ред.) из госбюджета РФ.

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