Российские корабли пытались захватить украинский спасательный катер вблизи Скадовска

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При этом судно находилось в территориальных водах Украины.

Российские оккупанты предприняли дерзкую попытку захвата катера в украинских территориальних водах mil.gov.ua

Российские корабли, базирующиеся в акватории оккупированного Крыма, пытались захватитьМорской поисково-спасательной службы в Черном море во время проведения учений, сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины.

В ведомстве рассказали, что спасательный катер 24 апреля проводил штатные учения в районе Скадовска, когда к нему приблизились корабли РФ. Они вышли в эфир с требованием "застопорить ход и лечь в дрейф".

Но украинские моряки отказались выполнять противоправные требования оккупантов и напомнили им, что катер находится в территориальных водах Украины. После этого моряки взяли курс на Скадовск. Благодаря их действиям удалось предотвратить захват катера российскими оккупантами.

"Наш экипаж продемонстрировал уверенные действия. Несмотря на призывы мирового сообщества, российские военные продолжают прибегать к нарушениям украинских границ как на море, так и на Востоке Украины, но их бряцание оружием нас не пугает. Оккупированные территории вернутся под контроль Украины", - отметил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

Он также сообщил о том, что экипаж судна за свой профессионализм получит награды.

"Бесстрашие наших спасателей, безусловно, будет отмечено. Я горжусь их действиями и восхищаюсь патриотизмом и преданностью всех украинцев, которые дают отпор врагу как на фронте, так и в повседневной жизни", - подчеркнул Владимир Омелян.

Напомним, в конце февраля главнокомандующий ВМС Украины Игорь Воронченко сообщил о том, что российские оккупанты разбирают на запчасти корабли Военно-морских сил Украины, которые остались в оккупированном Крыму. Их используют как доноров комплектующих для кораблей российского Черноморского флота.

"Корабли стоят отдельно, их выделили, как технику иностранного государства. Но по нашим данным, они существуют как доноры, их разукомплектовывают...", - пояснил Воронченко.