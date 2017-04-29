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Российские боевики в Донбассе не могут выполнять "боевые задачи" из-за недокомлекта — разведка

29 апреля в 12:24

Террористы создают "группы инженерной поддержки" из числа гражданских.

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Российским террористам не хватает боевиков для агрессии против Украины
ДАН
Командованием российских оккупационных войск в Донбассе принимаются меры по недопущению массового увольнения личного состава, в том числе граждан России, сообщили в Голвоному управлении разведки Минобороны Украины.

"Некомплект личного состава в подразделениях 7 отдельной мотострелковой бригады (Брянка) 2 АК ВС РФ приводит к невозможности выполнения поставленных задач", - говорится в сообщении ГУР.

В разведке также отметили, что командованием бригады создаются "группы инженерной поддержки" из числа гражданских лиц для фортификационного оборудования второй линии обороны соединения. В дальнейшем планируется склонить личный состав "групп" до поступления на военную службу по контракту.

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Ранее в разведке сообщили, что боевики в Донбассе массово увольняются из-за задержки "зарплаты".

По материалам: ZN.UA
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Тэги Россия Донбасс увольнение боевики
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