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Террористы создают "группы инженерной поддержки" из числа гражданских.

Российским террористам не хватает боевиков для агрессии против Украины ДАН

Командованиемпринимаются меры по недопущению массового увольнения личного состава, в том числе граждан России, сообщили в Голвоному управлении разведки Минобороны Украины.

"Некомплект личного состава в подразделениях 7 отдельной мотострелковой бригады (Брянка) 2 АК ВС РФ приводит к невозможности выполнения поставленных задач", - говорится в сообщении ГУР.

В разведке также отметили, что командованием бригады создаются "группы инженерной поддержки" из числа гражданских лиц для фортификационного оборудования второй линии обороны соединения. В дальнейшем планируется склонить личный состав "групп" до поступления на военную службу по контракту.

Ранее в разведке сообщили, что боевики в Донбассе массово увольняются из-за задержки "зарплаты".