Российские боевики в Донбассе не могут выполнять "боевые задачи" из-за недокомлекта — разведка

Террористы создают "группы инженерной поддержки" из числа гражданских.
"Некомплект личного состава в подразделениях 7 отдельной мотострелковой бригады (Брянка) 2 АК ВС РФ приводит к невозможности выполнения поставленных задач", - говорится в сообщении ГУР.
В разведке также отметили, что командованием бригады создаются "группы инженерной поддержки" из числа гражданских лиц для фортификационного оборудования второй линии обороны соединения. В дальнейшем планируется склонить личный состав "групп" до поступления на военную службу по контракту.
Ранее в разведке сообщили, что боевики в Донбассе массово увольняются из-за задержки "зарплаты".ZN.UA