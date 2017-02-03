Российская сторона СЦКК письменно пообещала не стрелять по ремонтникам в Авдеевке – Жебривский

Россияне передали письмо о гарантиях безопасной работы ремонтных бригад.
Ремонтные бригады готовы приступить к работам по возобновлению электроснабжения Авдеевки.
Накануне сообщалось, что пиротехнические группы ГСЧС Украины и бригады энергетиков, отправленные на ремонт поврежденных линий энергоснабжения Авдеевки, попали под огонь боевиков.
Напомним, ситуация в зоне АТО серьезно обострилась: противник с 29 января ведет массированные обстрелы Авдеевки и ее окрестностей, а подразделения ВСУ на позициях возле населенного пункта отразили несколько попыток штурма. Обстрелы Авдеевки из крупнокалиберной артиллерии и РСЗО уже привели к серьезным разрушениям и жертвам.
Из-за обстрелов российской армии нарушено тепло- и энергоснабжение города, в городе введен режим ЧС, приостановил работу коксохимический завод. Подробнее читайте в материале "Бои под Авдеевкой: главное".ZN.UA