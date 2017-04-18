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Российская пропаганда избегает достоверной истории Крыма – Мининформполитики

18 апреля в 14:43

Пропаганда показывает греческий период Крыма, а затем сразу же российский период, избегая крымскотатарский.

крымские татары
Российская пропаганда умалчивает о крымскотатарском периоде в истории Крыма
Крым.Реалии
Российская пропаганда искривляет историю, избегая упоминания о крымскотатарском аспекте незаконно аннексированного Россией украинского Крыма, заявила первый заместитель министра информационной политики Украины Эмине Джапарова.

"Российская пропаганда не знает границ. Не только культура, искусство, образование стали частью этой пропаганды, когда, к примеру, одна за одной выходят денежные купюры, где уже изображен российский Крым, где мировые деятели искусства едут в Крым и интегрируют Крым в российскую реальность, где снимаются фильмы в Крыму, и они транслируются в некоторых европейских странах – это все является частью пропаганды. И главное в этом искривлении, в этом "королевстве кривых зеркал" – это исторический аспект, когда пытаются показать эллинский период истории Крыма и дальше уже российский период, а крымскотатарского как будто и не было", - сказала Джапарова сегодня, 18 апреля.

Она также подчеркнула, что сегодня оккупированный Крым изображается не крымскотатарским, "избегая любых попыток достоверной истории".

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Ранее издание Politico писало, что украинская борьба с пропагандой России становится глобальной.

По материалам: Интерфакс-Украина
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Тэги Крым Россия пропаганда
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