Пропаганда показывает греческий период Крыма, а затем сразу же российский период, избегая крымскотатарский.

Российская пропаганда умалчивает о крымскотатарском периоде в истории Крыма Крым.Реалии

Российская пропаганда искривляет историю, избегая упоминания о крымскотатарском аспекте, заявила первый заместитель министра информационной политики Украины Эмине Джапарова.

"Российская пропаганда не знает границ. Не только культура, искусство, образование стали частью этой пропаганды, когда, к примеру, одна за одной выходят денежные купюры, где уже изображен российский Крым, где мировые деятели искусства едут в Крым и интегрируют Крым в российскую реальность, где снимаются фильмы в Крыму, и они транслируются в некоторых европейских странах – это все является частью пропаганды. И главное в этом искривлении, в этом "королевстве кривых зеркал" – это исторический аспект, когда пытаются показать эллинский период истории Крыма и дальше уже российский период, а крымскотатарского как будто и не было", - сказала Джапарова сегодня, 18 апреля.

Она также подчеркнула, что сегодня оккупированный Крым изображается не крымскотатарским, "избегая любых попыток достоверной истории".

Ранее издание Politico писало, что украинская борьба с пропагандой России становится глобальной.