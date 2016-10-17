Российская ФСБ проведет по "делу Сущенко" новые следственные действия

Очередные шаги российского следствия по отношению к Сущенко позволят многое прояснить, заявил правозащитник.

Сотрудники ФСБ "взялись" за следствие по делу Сущенко ФСБ

Следственное управление ФСБ РФ приступило к проведению новых следственных действий по делу обвиненного в шпионаже украинского журналиста Романа Сущенко, сообщил адвокат Марк Фейгин.

"Через полчаса в СУ ФСБ очередные следственные действия по делу журналиста Романа Сущенко обвиняемого в шпионаже. Многое прояснится", – написал правозащитник в Twitter.

Через полчаса в СУ ФСБ очередные следственные действия по делу журналиста Романа Сущенко обвиняемого в шпионаже. Многое прояснится. — Mark Feygin (@mark_feygin) 17 жовтня 2016 р.

3 октября Федеральная служба безопасности РФ подтвердила задержание в Москве украинского журналиста Романа Сущенко, назвав его кадровым сотрудником украинской военной разведки. Против украинского гражданина открыли уголовное производство по статье "Шпионаж".

В этот же день стало известно, что Лефортовский суд Москвы еще 1 октября избрал для Романа Сущенко меру пресечения в виде ареста на два месяца.

Украинский консул смог встретиться с Сущенко только 11 октября.

Подробнее об обстоятельствах ареста Сущенко, условиях его содержания в СИЗО и перспективах уголовного дела против него читайте в интервью Оксаны Денисовой с адвокатом Марком Фейгиным на сайте ZN.UA.