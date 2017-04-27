Российская ФСБ могла получать данные украинских компаний через софт "Стахановец" – СБУ

Обыски в Dragon Capital и "Укргаздобыче" не были связаны с их основной деятельностью, заявили в спецслужбе.

В СБУ рассказали об угрозах, которые несет для нацбезопасности Украины российский "Стахановец" Андрей Товстыженко, ZN.UA

Российские спецслужбы могли незаконно получать информацию из Украины при помощи программного обеспечения "Стахановец", использование которого было зафиксировано в восьми компаниях (в частности – в Dragon Capital и "Укргаздобыче"), заявил начальник аппарата главыАлександр Ткачук.

По его словам, указанное программное обеспечение содержит средства негласного контроля и снятия информации, о котором собственники-клиенты могли не знать.

"Данные обыски не были связаны с основным направлением деятельности этих компаний, а были связаны именно с тем, что Служба документировала использование специального программного обеспечения, при помощи которого осуществляется отдаленный контроль и снятие информации", – цитирует заявление Ткачука "Украинская правда".

По информации СБУ, на сегодня такое программное обеспечение используют приблизительно 300 компаний на территории Украины. Использование данного ПО запрещено с 2016 года, потому что оно было признано специальным техническим средством.

"В рамках уголовного производства СБУ задокументировано, что компания-разработчик этого программного продукта сотрудничает с Федеральной службой безопасности Российской Федерации", – указал Ткачук.

При этом, после обысков в 8 компаниях выявлены доказательства того, что "более тысячи лицензий на данный программный продукт использовались на компьютерах этих компаний", но СБУ не изымала все компьютеры.

По словам Ткачука, в "Укртрансгазе" изъяли один сервер и 5 клиентских машин (из нескольких сотен), а в Dragon Capital – 1 сервер и три клиентских компьютера. Этого, как указывает начаппарата главы СБУ, достаточно, чтобы назначить необходимые экспертизы.

Ткачук указал, что СБУ продолжает работу над тем, чтобы пресечь использование незаконного ПО в Украине.

"Мы обращаемся ко всем предпринимателям, собственникам коммерческих структур, бизнеса, которые используют на сегодняшний день этот программный продукт, – речь идет о программе "Стахановец", – уточнил чиновник, отметив, что серверы, на которые загружается информация, размещены в РФ, а разработчик софта сотрудничает с ФСБ.

Напомним, 26 апреля сотрудники СБУ пришли с обысками в киевский офис инвестиционной компании Dragon Capital, а также в центральный офис ПАО "Укргаздобыча". У сотрудников были с собой судебные решение об изъятии компьютерной техники в рамках расследования уголовных дел о незаконном использовании программного обеспечения.

Гендиректор Dragon Capital Томаш Фиала связал обыски с корпоративным конфликтом с бизнесменом Андреем Адамовским вокруг ТРЦ Skymall.

В свою очередь, в СБУ заявили, что ее сотрудники провели обыски и изъяли компьютерную технику в ряде компаний, так как был установлен факт использования ими "запрещенного шпионского программного обеспечения российского производства".