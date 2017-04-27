Российская ФСБ могла получать данные украинских компаний через софт "Стахановец" – СБУ

Обыски в Dragon Capital и "Укргаздобыче" не были связаны с их основной деятельностью, заявили в спецслужбе.
По его словам, указанное программное обеспечение содержит средства негласного контроля и снятия информации, о котором собственники-клиенты могли не знать.
"Данные обыски не были связаны с основным направлением деятельности этих компаний, а были связаны именно с тем, что Служба документировала использование специального программного обеспечения, при помощи которого осуществляется отдаленный контроль и снятие информации", – цитирует заявление Ткачука "Украинская правда".
По информации СБУ, на сегодня такое программное обеспечение используют приблизительно 300 компаний на территории Украины. Использование данного ПО запрещено с 2016 года, потому что оно было признано специальным техническим средством.
"В рамках уголовного производства СБУ задокументировано, что компания-разработчик этого программного продукта сотрудничает с Федеральной службой безопасности Российской Федерации", – указал Ткачук.
При этом, после обысков в 8 компаниях выявлены доказательства того, что "более тысячи лицензий на данный программный продукт использовались на компьютерах этих компаний", но СБУ не изымала все компьютеры.
По словам Ткачука, в "Укртрансгазе" изъяли один сервер и 5 клиентских машин (из нескольких сотен), а в Dragon Capital – 1 сервер и три клиентских компьютера. Этого, как указывает начаппарата главы СБУ, достаточно, чтобы назначить необходимые экспертизы.
Ткачук указал, что СБУ продолжает работу над тем, чтобы пресечь использование незаконного ПО в Украине.
"Мы обращаемся ко всем предпринимателям, собственникам коммерческих структур, бизнеса, которые используют на сегодняшний день этот программный продукт, – речь идет о программе "Стахановец", – уточнил чиновник, отметив, что серверы, на которые загружается информация, размещены в РФ, а разработчик софта сотрудничает с ФСБ.
Напомним, 26 апреля сотрудники СБУ пришли с обысками в киевский офис инвестиционной компании Dragon Capital, а также в центральный офис ПАО "Укргаздобыча". У сотрудников были с собой судебные решение об изъятии компьютерной техники в рамках расследования уголовных дел о незаконном использовании программного обеспечения.
Гендиректор Dragon Capital Томаш Фиала связал обыски с корпоративным конфликтом с бизнесменом Андреем Адамовским вокруг ТРЦ Skymall.
В свою очередь, в СБУ заявили, что ее сотрудники провели обыски и изъяли компьютерную технику в ряде компаний, так как был установлен факт использования ими "запрещенного шпионского программного обеспечения российского производства".Украинская правда