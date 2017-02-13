Россияне предлагали "списать" долг Януковича за свет в Крыму - Джемилев

За подключение электричества в оккупированный Крым, россияне предлагали "простить" один миллиард долларов долга.

Представители РФ предлагали “списать” один миллиард долларов долга Януковича за свет в Крыму evgovorov / Depositphotos

Представители РФ предлагали украинской власти "списать" часть "долга Януковича", если Украина возобновит подачу электроэнергии в незаконно аннексированный Россией, заявил уполномоченный президента Украины по делам крымскотатарского народа Мустафа Джемилев.

"Я знаю, когда перекрыли электроснабжение, сюда приезжали комиссары. Это никогда в прессу не проходило, мне Аваков звонил и говорил: "Знаете, они поехали к Яценюку. Российские представители предлагают простить один миллиард долларов долга Януковича, если мы снова подключим электричество. Как вы на это смотрите? Я говорю: "Мы не торгуем своей Родиной. Пусть предлагает, мы не будем подключать", – сказал Джемилев в интервью изданию "Апостроф".

Он добавил, что сейчас говорят, что представители РФ предлагали это и президенту Украины Петру Порошенко.

"Порошенко на эту тему со мной не говорил. Но судя по тому, что они с пустыми руками ехали, понятно, какой был ответ Порошенко. Поэтому блокада сильно ударила по ним, она сделала значительно дороже содержания Крыма", – отметил Джемилев

Напомним, гражданская блокада Крыма началась 20 сентября 2015 года. Одним из требований ее участников было прекращение торговли с аннексированным полуостровом. С 21 ноября Крым оказался полностью обесточен в результате подрыва опор всех четырех линий электропередач. А 31 декабря 2015 года активисты убрали все свои блокпосты на границе с Крымом. Кабинет министров принял постановление о запрете поставок товаров и услуг в Крым. 16 января 2016 года этот документ вступил в силу.