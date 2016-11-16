Россия засыпала Украину запросами по выдаче своих граждан

РФ обвиняет своих граждан "в преступлениях, которые они никогда не совершали".

Чубаров убеждён, что нельзя выдавать стране-агрессору тех людей, которые ищут убежища в Украине e.kryzhanivsky / Depositphotos

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров опасается за судьбу граждан РФ на территории Украины, которых Россия требует выдать.

"Россия засыпала нас запросами относительно выдачи ее граждан, которые пытаются найти убежище здесь, в Украине", - заявил Чубаров в среду, 16 ноября.

Он также добавил, что Россия обвиняет своих граждан "в преступлениях, которые они никогда не совершали".

Чубаров подчеркнул, что создаётся такое впечатление, что "мы спешим выдать людей России, чтобы она их наказала", а парламентские комитеты избегают рассматривать данную тему.

Он убеждён, что нельзя выдавать стране-агрессору тех людей, которые ищут убежища в Украине.

По словам Чубарова, Министерство юстиции должно подумать, каким образом осуществлять общественный контроль за подобными фактами.

Председатель Меджлиса также сообщил, что лично занимается делами двух людей, которых РФ требует выдать.

"Это Мейриев Руслан, который, кстати, жил в Крыму и после оккупации выехал с семьей на материковую Украину. Он сейчас лишен свободы и ожидает выдачи. А также Исаков Шахбан, у которого семь детей, и он тоже на территории Украины", – сказал Чубаров.

Всего по состоянию на 1 января 2016 года в Украине проживает 2,5 тыс. беженцев и около 600 граждан, которые нуждаются в дополнительной защите.

В сентябре, ка Красной площади в Москве задержали активиста, просившего убежища в Украине.