Россия все еще не пустила консула к задержанному украинскому журналисту Сущенко

Украинский консул лично передал оригинал запроса на встречу в следственное управление ФСБ.

К схваченному в Москве журналисту Роману Сущенко не пускают украинского консула Lenta.ru

Российская сторона к настоящему моменту не предоставила разрешения на встречу задержанного в РФ журналистас украинским консулом, сообщила пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца.

"По состоянию на сейчас нет пока никакой информации относительно предоставления разрешения нашему консулу на встречу с журналистом Романом Сущенко. Мы уже сообщали, что сразу, как нам стало известно, 2 октября, наше посольство Украины в РФ направило запрос на предоставление встречи консулу. А вчера утром, 3 октября, наш консул лично передал оригинал этого обращения в следственное управление ФСБ России. И также соответствующая нота направлена в адрес МИД России", – заявила она в комментарии для УНИАН.

Представитель министерства добавила, что Киев будет продолжать давление на РФ с целью получения доступа и выяснения обстоятельств заержания украинского гражданина.

Напомним, 3 октября Федеральная служба безопасности РФ подтвердила задержание в Москве украинского журналиста Романа Сущенко, назвав его кадровым сотрудником украинской военной разведки. Против украинского гражданина открыли уголовное производство по статье "Шпионаж".

В этот же день стало известно, что Лефортовский суд Москвы еще 1 октября избрал для Романа Сущенко меру пресечения в виде ареста на два месяца.

Защищать Сущенко будет известный российский адвокат Марк Фейгин, который подал уже второе ходатайство в ФСБ России о допуске к делу своего подзащитного.

По данным МИД Украины, на территории России сейчас незаконно удерживаются не менее 29 украинских граждан. Десятки граждан, преимущественно крымских татар, преследуются в аннексированном Крыму, 16 – считаются пропавшими без вести. Еще 115 украинцев, как военнослужащих, так и гражданских лиц, являются заложниками российско-террористических группировок в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей. В то же время террористы утверждают, что удерживают в плену лишь 45 человек.