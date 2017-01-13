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Россия во время оккупации Крыма нарушила более 400 соглашений

13 января в 13:52

После аннексии полуострова многие активисты вынуждены были уехать или замолчать.

Крым1 агрессия
Оккупировав Крым, Россия нарушила сотни норм международного права
schlenger86 / Depositphotos
Заместитель министра информационной политики Эмине Джапарова в ходе пресс-конференции в Киеве сообщила о том, что во время аннексии Крыма Российская Федерация нарушила более 400 двусторонних международных договоров, пишет "РБК-Украина".

"Оккупируя Крым, РФ нарушила все мыслимые и немыслимые нормы международного права, в первую очередь, и, по нашим подсчетам, 403 двусторонних и международных договоров", - отметила Джапарова.

Действия России после оккупации полуострова, по словам чиновницы, были направлены на то, чтобы заставить граждан с активной проукраинской позицией либо выехать с территории Крыма, либо замолчать.

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Напомним, 15 ноября Международный уголовный суд в Гааге приравнял аннексию Крыма к международному вооруженному конфликту.

Как отмечается в отчете, установление факта изначальной интервенции, повлекшей за собой оккупацию, не требуется.

Таким образом, данный международный конфликт может быть расследован по нормам Римского статута.

По материалам: РБК-Украина
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Тэги Крым оккупация Россия Гаага суд
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