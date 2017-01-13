Россия во время оккупации Крыма нарушила более 400 соглашений

После аннексии полуострова многие активисты вынуждены были уехать или замолчать.
"Оккупируя Крым, РФ нарушила все мыслимые и немыслимые нормы международного права, в первую очередь, и, по нашим подсчетам, 403 двусторонних и международных договоров", - отметила Джапарова.
Действия России после оккупации полуострова, по словам чиновницы, были направлены на то, чтобы заставить граждан с активной проукраинской позицией либо выехать с территории Крыма, либо замолчать.
Напомним, 15 ноября Международный уголовный суд в Гааге приравнял аннексию Крыма к международному вооруженному конфликту.
Как отмечается в отчете, установление факта изначальной интервенции, повлекшей за собой оккупацию, не требуется.
Таким образом, данный международный конфликт может быть расследован по нормам Римского статута.РБК-Украина