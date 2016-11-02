Россия стягивает войска к украинской границе – ИС

Военная техника замаскирована в лесополосах, ее охраняют лица в военной форме без знаков различия.
" В районе н.п.Матвеев Курган, Закадычное, Крынка, Демидовка зафиксировано значительное количество военной техники (ствольная артиллерия, танки)", - пишет он.
Также Тымчук отмечает, что военная техника и вооружение размещены в лесополосах и замаскированы. Техника охраняется лицами в военной форме без знаков различия.
Вместе с тем, как писал Reuters, Россия строит в Крыму новые и восстанавливает давно заброшенные военные базы. Гражданский аэропорт Бельбек был превращен оккупантами в авиабазу российских ВКС.
28 октября заместитель директора Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что Россия разместила в оккупированном украинском Крыму фрегат и три подводные лодки, оснащенные ракетным комплексом "Калибр", который может поразить любые объекты на всей территории Украины.
Как писало ZN.UA, ползучая милитаризация Россией полуострова, сопровождаемая протестами со стороны США, НАТО и Украины, перешла в открытую стадию. Подробнее читайте в материале Валентины Самар "Плавучий авианосец Крым" для еженедельника "Зеркало недели. Украина".ZN.UA