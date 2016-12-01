Россия спокойно реагирует на украинские стрельбы на границе с аннексированным Крымом – Минобороны

В Министерстве обороны Украины не зафиксировали ни одного факта провокаций со стороны РФ.
"Сейчас вступили в активную фазу летные контрольные испытания-учения. По состоянию на эту минуту уже идут пуски ракет на определенных территориях. По состоянию на эту минуту сбоев в проведении этих учений пока никаких не зафиксировано… Пока у нас не зафиксировано никаких провокаций со стороны РФ" - отметил Мотузяник.
По словам спикера, к стрельбам готовились в течение года, и сейчас подготовка вступила в активную фазу. Предупредили международные инстанции, закрыли воздушное пространство над территорией стрельб для гражданских авиаперевозчиков.
"С целью обеспечения безопасности воздушного движения и простых людей, ВСУ выполнили все необходимые международные условия, вовремя проинформировали международные инстанции и организации, занимающиеся безопасностью полетов. Сейчас у нас не зафиксировано пролетов (гражданских) самолетов в этом пределе, было сообщено украинскому Аэроруху и организациям, которые этим занимаются и авиационным компаниям.", - сообщил спикер.
По словам Мотузяника, активная фаза учений рассчитана на два дня, и завершится 2 декабря 2016 года.
"Активная фаза запланирована сегодня и завтра. Далее в зависимости от выполнения программы учений будем смотреть", - сказал он.
Напомним, 1 декабря 2016 года на юге Украины стартовали ракетные стрельбы ВСУ. К учениям привлекли экипажи боевых транспортных самолетов воздушных сил ВСУ, подразделения зенитных ракет, войск связи и беспилотной авиации воздушных сил ВСУ. Также в учениях задействуют зенитные ракетные комплексы С 300.
Как сообщалось, Минобороны РФ официально уведомило Украину об ответных ударах во время стрельб в Крыму.
30 ноября Министерство иностранных дел Украины подтвердило обнародованную ZN.UA инфомацию об угрозах Кремля применить силу в случае проведения Вооруженными силами Украины ракетных учений возле Крыма. В связи с угрозами Украина намерена обратиться к мировому сообществу.
В четверг, 1 декабря, президент Украины Петр Порошенко отметил успешный пуск первых ракет на юге Украины.112 Украина