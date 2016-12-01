Россия спокойно реагирует на украинские стрельбы на границе с аннексированным Крымом – Минобороны

В Министерстве обороны Украины не зафиксировали ни одного факта провокаций со стороны РФ.

Россия реагирует спокойно на украинские ракетные учения Сайт Минобороны Украины

Вопрекинаносить ракетные удары по территории Украины в случае проведения учебных стрельб на границе с оккупированным Крымом, в Министерстве обороны Украины к моменту начала стрельб не зафиксировано ни одной попытки провокаций со стороны РФ, сообщает спикер Минобороны по вопросам АТО Александр Мотузяник

"Сейчас вступили в активную фазу летные контрольные испытания-учения. По состоянию на эту минуту уже идут пуски ракет на определенных территориях. По состоянию на эту минуту сбоев в проведении этих учений пока никаких не зафиксировано… Пока у нас не зафиксировано никаких провокаций со стороны РФ" - отметил Мотузяник.

По словам спикера, к стрельбам готовились в течение года, и сейчас подготовка вступила в активную фазу. Предупредили международные инстанции, закрыли воздушное пространство над территорией стрельб для гражданских авиаперевозчиков.

"С целью обеспечения безопасности воздушного движения и простых людей, ВСУ выполнили все необходимые международные условия, вовремя проинформировали международные инстанции и организации, занимающиеся безопасностью полетов. Сейчас у нас не зафиксировано пролетов (гражданских) самолетов в этом пределе, было сообщено украинскому Аэроруху и организациям, которые этим занимаются и авиационным компаниям.", - сообщил спикер.

По словам Мотузяника, активная фаза учений рассчитана на два дня, и завершится 2 декабря 2016 года.

"Активная фаза запланирована сегодня и завтра. Далее в зависимости от выполнения программы учений будем смотреть", - сказал он.

Напомним, 1 декабря 2016 года на юге Украины стартовали ракетные стрельбы ВСУ. К учениям привлекли экипажи боевых транспортных самолетов воздушных сил ВСУ, подразделения зенитных ракет, войск связи и беспилотной авиации воздушных сил ВСУ. Также в учениях задействуют зенитные ракетные комплексы С 300.

Как сообщалось, Минобороны РФ официально уведомило Украину об ответных ударах во время стрельб в Крыму.

30 ноября Министерство иностранных дел Украины подтвердило обнародованную ZN.UA инфомацию об угрозах Кремля применить силу в случае проведения Вооруженными силами Украины ракетных учений возле Крыма. В связи с угрозами Украина намерена обратиться к мировому сообществу.

В четверг, 1 декабря, президент Украины Петр Порошенко отметил успешный пуск первых ракет на юге Украины.