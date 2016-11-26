Россия пытается уничтожить украинцев как нацию — Грицак

Грицак заявил, что лишить украинцев памяти, достоинства и патриотизма пытался не только тоталитарный режим в СССР, но и пытается современная Россия.
Россия до сих пор ведет необъявленную войну с целью уничтожения украинцев как нации, заявил глава Службы безопасности Украины Василий Грицак.
"Ужасное надругательство над целой нацией поражает массовостью и методичностью, количеством вызванных жертв. Счет замученных голодом до смерти шел на миллионы. Эти невинные потери черной полосой прошли через следующие поколения украинцев, запечатлелись в их генетической памяти", - сказал он в обращении по случаю дня памяти жертв Голодомора.
Грицак подчеркнул, что лишить украинский народ памяти, достоинства и патриотизма пытался не только тогдашний тоталитарный режим, а этого хотят и его современные российские последователи.
"Как и 80 лет назад, они ведут необъявленную обескровливающую войну, целью которой является уничтожение нас как нации", - добавил глава СБУ.
По словам Грицака, победить в этой борьбе - это святая обязанность не только перед предыдущими, но и грядущими поколениями украинцев.
Напомним, что сегодня исполняется 84-я годовщина организованного коммунистической властью бывшего СССР геноцида украинского народа – Голодомора 1932-1933 годов, который унес жизни более четырех миллионов человек, или 13% всего населения Украины.ZN.UA