Россия пытается сократить финансовые затраты на содержание "ЛНР" - ИС

Повысить эффективность "энергетического сектора республики" планируют, в частности, за счет перехода к прямым поставкам российской нефти и бензина предприятию "Луганскнефтепродукт".
"В связи с неэффективностью деятельности нефтеперерабатывающих компаний "ЛНР", причиной чему являются российские "посредники" при контрабанде нефтепродуктов в Донбасс, российские "кураторы" планируют реализовать ряд реформ в энергетической сфере "республики"", - пишет он.
В частности, по данным "ИС", предполагается изменить порядок продажи российской нефти и бензина в "ЛНР", выкинув из схемы частных "посредников" из РФ, и перейдя на прямые поставки предприятию "Луганскнефтепродукт".
"На данный момент контрабанда нефтепродуктов из РФ осуществляется через российские частные фирмы-посредники, берущие свой "процент" от суммы поставок. По подсчетам российских "кураторов", после их устранения из схемы "правительство ЛНР" при реализации нефтепродуктов сможет обеспечить дополнительные поступления в бюджет в размере 20-30 млн. рублей ежемесячно за счет средств, которые ранее шли "посредникам"", - отмечает координатор "ИС".
Как сообщалось ранее, Кремль сокращает финансирование боевиков в Донбассе. C начала сентября изменен порядок финансового обеспечения деятельности "органов управления" боевиков.ZN.UA