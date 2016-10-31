Россия пытается сократить финансовые затраты на содержание "ЛНР" - ИС

Повысить эффективность "энергетического сектора республики" планируют, в частности, за счет перехода к прямым поставкам российской нефти и бензина предприятию "Луганскнефтепродукт".

Россия хочет снизить прямые финансовые затраты на содержание «ЛНР» РИА Новости

Российское руководство пытается снизить прямые финансовые затраты на содержание "ЛНР", повысив эффективность "энергетического сектора республики", сообщает координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

"В связи с неэффективностью деятельности нефтеперерабатывающих компаний "ЛНР", причиной чему являются российские "посредники" при контрабанде нефтепродуктов в Донбасс, российские "кураторы" планируют реализовать ряд реформ в энергетической сфере "республики"", - пишет он.

В частности, по данным "ИС", предполагается изменить порядок продажи российской нефти и бензина в "ЛНР", выкинув из схемы частных "посредников" из РФ, и перейдя на прямые поставки предприятию "Луганскнефтепродукт".

"На данный момент контрабанда нефтепродуктов из РФ осуществляется через российские частные фирмы-посредники, берущие свой "процент" от суммы поставок. По подсчетам российских "кураторов", после их устранения из схемы "правительство ЛНР" при реализации нефтепродуктов сможет обеспечить дополнительные поступления в бюджет в размере 20-30 млн. рублей ежемесячно за счет средств, которые ранее шли "посредникам"", - отмечает координатор "ИС".

Как сообщалось ранее, Кремль сокращает финансирование боевиков в Донбассе. C начала сентября изменен порядок финансового обеспечения деятельности "органов управления" боевиков.