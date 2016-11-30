Россия пытается перевести гибридную войну против Украины в активную фазу - Турчинов

Украина будет вести свои ракетные испытания и учения в соответствии с утвержденным планом, заявил секретарь СНБО.

Турчинов назвал цель провокационного письма Минобороны РФ itar-tass.com

Угроза российской стороны применить оружие в ответ на проведение Украиной ракетных стрельб является попыткой перевести ее гибридную агрессию в активную фазу, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов.

"Угрозы применить оружие против Украины - это попытки перевода в активную фазу гибридной войны, которую Россия ведет против нашей страны в течение последних трех лет", – цитирует его заявление пресс-служба СНБО.

Секретарь совета заявил, что ракетные испытания и учения Украины будут вестись в соответствии с утвержденными планами и графиками, в пределах суверенной территории и воздушного пространства Украины.

Ранее ZN.UA со ссылкой на источники в Министерстве обороны Украины сообщало, что в случае проведения Украиной ракетных стрельб в районе российско-украинской границы в Крыму, Россия угрожает Киеву ответным ракетным ударом.

Это следует из письма Министерства обороны РФ, адресованного военному атташату в составе посольства Украины в РФ.

Позже заместитель министра обороны Украины Александр Дублян подтвердил, что в его ведомстве действительно рассматривают угрозу нанесения РФ ракетного удара по украинским силам в случае проведения Украиной ракетных стрельб на своей территории.

25 ноября Минобороны РФ вручило украинскому атташе ноту протеста в связи с планами Вооруженных сил Украины провести ракетные стрельбы рядом с Крымом. В свою очередь, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов заявил, что Украина не планирует проводить испытания ракет в Керченском проливе, по которому проходит граница между Украиной и Россией.

По информации СМИ, 30 ноября силы противовоздушной обороны ВС РФ в оккупированном Крыму были переведены на усиленный режим работы.