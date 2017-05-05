Россия противодействует усилиям по прекращению войны в Донбассе – представитель США в ОБСЕ

Временная поверенная в делах США в ОБСЕ привела примеры нарушения Россией режима прекращения огня и разведения сил на востоке Украины.

Представитель США в ОБСЕ высказалась о России в Донбассе Flickr/OSCE Special Monitoring Mission to Ukraine

Россия противодействует усилиям по прекращению боевых действий в Донбассе, чему есть конкретные примеры, заявила временная поверенная в делах США в ОБСЕ Кейт М. Бернс.

"Россия подрывает усилия по прекращению боевых действий на востоке Украины, отказывается осуждать запугивания миссий ОБСЕ, продолжает нарушать права оппозиции в Крыму", - заявила Кейт М. Бернс 4 мая в Вене, передает "Голос Америки".

Она привела примеры нарушения Россией режима прекращения огня и разведения сил на востоке Украины. В частности, 29 апреля наблюдательная миссия ОБСЕ слышала выстрелы в районе разведения сил под Станицей Луганской, что перезапустило отсчет времени прекращения огня перед разведением сил. Наблюдательная миссия сообщила, что выстрелы делались с территории под контролем боевиков. "14 апреля, в тот же день, когда силы сепаратистов под предводительством России объявили о готовности отойти от Станицы Луганской, миссия отчитывалась о нападении совместных российско-сепаратистских сил на украинские позиции. В течение двух недель, совместные российско-сепаратистские силы держали 30 единиц запрещенного оружия включая танки и гаубицы в 15 км от района разведения сил", - рассказала Бернс.

"Отказ России присоединиться к остальным странам-участникам и полностью поддержать наблюдателей соотносится с тем, что она не обеспечивает доступ миссий по всей территории Украины, в частности на территориях подконтрольных совместным российско-сепаратистским силам. Ограничения в доступе, вместе с угрозами и запугиванием ослабляют наблюдательную миссию. Только на прошлой неделе, совместные российско-сепаратистские силы 13 раз ограничивали доступ наблюдательных миссий", заявила Бернс.

Россия продолжает нарушать права тех, кто противостоит незаконной аннексии Крыма, говорится в заявлении.

Она также заявила, что российская агрессия в отношении Украины угрожает стабильности и безопасности в Европе.

"Российская агрессия против Украины расшатывает основы на которых основывается безопасность и стабильность Европы, и прямо противоречит идее целостной, свободной и мирной Европы. Соединенные Штаты решительно поддерживают суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины, нерушимость ее международно признанных границ", заявила она.

"Мы не признаем и никогда не признаем попытки России изменить границы Украины. Вместе с нашими европейскими партнерами мы заявляем, что наши санкции против России останутся в силе пока она полностью не выполнит минские договоренности, а санкции связанные с Крымом будут в силе пока Россия не вернет Украине контроль над полуостровом", резюмировала К.Бернс.

Напомним, 23 апреля автомобиль миссии ОБСЕ подорвался на мине в районе села Пришиб в оккупированной части Луганской области. В результате взрыва погиб наблюдатель-гражданин США, двое сотрудников миссии – граждане Чехии и Германии – получили ранения.

Боевики террористической организации "ЛНР" сразу же после инцидента обвинили Вооруженные силы Украины в обстреле патруля, однако вскоре признали, что автомобиль подорвался на противотанковой мине.

В СЦКК отметили, что в момент инцидента режим прекращения огня соблюдался как украинскими военнослужащими, так и боевиками российско-террористических формирований.