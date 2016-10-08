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Россия пригнала под Иловайск 20 танков и пять "Градов" – разведка

8 октября в 15:31

Москва передала боевикам новую партию бронетехники. 

российский танк Т-72 (предположительно) войска
Российский "военторг" передал террористам новую партию техники
@L0gg0l
Российское командование поставило российско-террористическим силам в Донбассе новую партию техники, топлива и запчастей. 

Как сообщает пресс-служба Главного управления разведки Минобороны Украины, горючее, технику и боеприспасы российские силы доставили в Иловайск и Свердловск.

"Командование ВС РФ продолжает поставку вооружения и военной техники, материально-технических средств для обеспечения подчиненных соединений 1,2 АК с территории России в пункты назначения: н.п. Свердловск – восемь танков, десять вагонов с боеприпасами (40 тонн), запасные части к БМП; н.п. Иловайск –20 танков, пять 122-мм РСЗО "Град" на платформах, восемь цистерн с ГСМ (400 тонн)" – указывается в сообщении.

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Напомним, в ходе заседания Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе 21 сентября было подписано рамочное решение о разведении сил и средств ВСУ и боевиков ОРДЛО на линии разграничения в зоне АТО. За соблюдением перемирия на участках развода сторон конфликта следит миссия ОБСЕ.

Обязательным условием для начала разведения сил ВСУ и боевиков ОРДЛО является семидневный режим "полной тишины". Однако, российско-террористические войска демонстрируют полное игнорирование соглашения. Противник использует перемирие и для повышения боеготовности, ведению в зоне АТО диверсионно-разведывательных действий и скрытого минирования местности.

Тем ни менее, накануне, 7 октября СММ ОБСЕ подтвердила завершения разведения сил в одной из "зон безопасности" в Донбассе у Петровского. 

По материалам: ZN.UA
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Тэги Россия Иловайск Донбасс
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