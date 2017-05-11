Россия предлагает Украине обменять 640 заключенных на 128 заложников ОРДЛО - Геращенко

При этом почти половина заключенных не хочет возвращаться на оккупированные террористами "Л-ДНР" территории.

Геращенко рассказала, кого боевики ОРДЛО хотят получить в обмен на украинских заложников Василий Артюшенко, ZN.UA

Российская сторона требует от Украины, находящихся на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, сообщила первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Ирина Геращенко.

Вопрос освобождения украинских заложников ОРДЛО должен стать главным на повестке дня новых переговоров ТКГ в Минске, которые состоятся 15 мая.

"15 мая пройдет очередная встреча в Минске. Украина настаивает, чтобы основным вопросом, как в гуманитарной подгруппе, так и в Трехсторонней контактной группе, была информация о проведении верификации. Украина борется за освобождение 128 человек, которые находятся на оккупированных территориях. Другая сторона подает списки, в которых более 600 человек, с требованием освободить их, чтобы разблокировать процесс освобождения заложников. Но среди этих 640 человек почти 300 тех, кто совершил преступления против государства Украина, но они не хотят возвращаться на оккупированные территории", - цититрует Геращенко "ЛІГАБізнесІнформ".

Она также напомнила о том, что верификация списков, поданных террористическими организациями "ДНР" и "ЛНР", продолжается.

"В эти дни продолжается процедура верификации, в ней принимает активное участие СБУ, офис уполномоченного Верховной Рады по правам человека. И, в качестве компромисса, несколько женщин - матерей задержанных за преступления против государства Украина. Я надеюсь, что до 15 мая эта процедура будет завершена. И мы хотим подвести итоги, чтобы приблизиться к полному формированию списков и определению даты освобождения заложников", - добавила политик.

По словам Ирины Геращенко, террористы под влиянием российских кураторов требуют амнистии 62 правонарушителей из списка в 640 человек. Однако они не подпадают под амнистию, согласно законодательству Украины, как совершившие тяжкие преступления.

"Сейчас это очень серьезная проблема в нашей дискуссии", - отметила она.

Ранее первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Ирина Геращенко сообщала, что сотни задержанных и осужденных боевиков "ДНР" и "ЛНР" категорически отказываются от перемещения в ОРДЛО.

Представители террористических "республик" в Минске категорически отказались от привлечения Международного комитета Красного Креста и ООН к процессу сбора этих отказов. В качестве альтернативы украинская сторона предложила задействовать в процессе офис украинского омбудсмена и ОБСЕ.