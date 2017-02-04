Топ Новости
<
>

Россия поставила ультиматум главарю "ДНР" Захарченко — разведка

4 февраля в 14:49

Военно-политическое руководство РФ пытается заставить главарей ОРДЛО активизировать боевые действия.

1Захарченко Александр_6
Российские кураторы поставили ультиматум главарю «ДНР» Захарченко
vk/zaharcgenko_official
Кураторы Минобороны и Генштаба ВС РФ предупредили главарей террористической организации "ДНР", что в случае потери контроля над Ясиноватским плацдармом они будут смещены со своих "должностей", сообщил спикер Минобороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.

"Вчера в Харцызске утром состоялось совещание между так называемым главой "ДНР" Александром Захарченко и военными кураторами из Министерства обороны и Генерального штаба ВС РФ. Один из представителей России в ультимативной форме предупредил руководство так называемой "ДНР", что в случае потери контроля над Ясиноватским плацдармом последние будут смещены со своих должностей", - сказал Мотузяник сегодня, 4 февраля.

Он добавил, что военно-политическое руководство РФ пытается заставить главарей ОРДЛО активизировать боевые действия.

Читайте также: У дома главаря "ДНР" Захарченко съехалось много грузовиков "КамАЗ" - журналист

Сергей Рахманин в своей статье для ZN.UA пишет, что российская сторона изменила свою переговорную риторику в рамках "Нормандского формата", проявив готовность обсуждать замену руководства "ЛНР-ДНР", а также выдвинув требования относительно пенсионного обеспечения Киевом жителей временно оккупированных территорий, прекращения торговой блокады и официальной отмены АТО.

Подробнее о ходе Минского процесса читайте в статье Сергея Рахманина "Не ждать Годо!" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".

По материалам: ZN.UA
Читайте также
Тэги ДНР Россия должность
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Реклама
USD 26.99
EUR 29.17
Последние новости