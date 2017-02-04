Россия поставила ультиматум главарю "ДНР" Захарченко — разведка

Военно-политическое руководство РФ пытается заставить главарей ОРДЛО активизировать боевые действия.
"Вчера в Харцызске утром состоялось совещание между так называемым главой "ДНР" Александром Захарченко и военными кураторами из Министерства обороны и Генерального штаба ВС РФ. Один из представителей России в ультимативной форме предупредил руководство так называемой "ДНР", что в случае потери контроля над Ясиноватским плацдармом последние будут смещены со своих должностей", - сказал Мотузяник сегодня, 4 февраля.
Он добавил, что военно-политическое руководство РФ пытается заставить главарей ОРДЛО активизировать боевые действия.
Сергей Рахманин в своей статье для ZN.UA пишет, что российская сторона изменила свою переговорную риторику в рамках "Нормандского формата", проявив готовность обсуждать замену руководства "ЛНР-ДНР", а также выдвинув требования относительно пенсионного обеспечения Киевом жителей временно оккупированных территорий, прекращения торговой блокады и официальной отмены АТО.
Подробнее о ходе Минского процесса читайте в статье Сергея Рахманина "Не ждать Годо!" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".ZN.UA