Россия поставила ультиматум главарю "ДНР" Захарченко — разведка

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Военно-политическое руководство РФ пытается заставить главарей ОРДЛО активизировать боевые действия.

Российские кураторы поставили ультиматум главарю «ДНР» Захарченко vk/zaharcgenko_official

предупредили главарей террористической организации "ДНР", что в случае потери контроля над Ясиноватским плацдармом они будут смещены со своих "должностей", сообщил спикер Минобороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.

"Вчера в Харцызске утром состоялось совещание между так называемым главой "ДНР" Александром Захарченко и военными кураторами из Министерства обороны и Генерального штаба ВС РФ. Один из представителей России в ультимативной форме предупредил руководство так называемой "ДНР", что в случае потери контроля над Ясиноватским плацдармом последние будут смещены со своих должностей", - сказал Мотузяник сегодня, 4 февраля.

Он добавил, что военно-политическое руководство РФ пытается заставить главарей ОРДЛО активизировать боевые действия.

Сергей Рахманин в своей статье для ZN.UA пишет, что российская сторона изменила свою переговорную риторику в рамках "Нормандского формата", проявив готовность обсуждать замену руководства "ЛНР-ДНР", а также выдвинув требования относительно пенсионного обеспечения Киевом жителей временно оккупированных территорий, прекращения торговой блокады и официальной отмены АТО.

Подробнее о ходе Минского процесса читайте в статье Сергея Рахманина "Не ждать Годо!" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".