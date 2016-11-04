Россия планирует дестабилизировать ситуацию в 10-15 регионах Украины – глава СБУ

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Акции антигосударственного характера будут проводиться с 4 по 20 ноября. Москва проплатила "тарифное сопротивление" во всех больших городах Украины.

У "тарифных майданов" ноги растут из Москвы Радіо Свобода

Служба безопасности Украины располагает новыми документами с планами дестабилизации ситуации в 10-15 регионах Украины, сообщил глава СБУв Одессе.

"У нас есть некоторые новые документы, о которых мы еще не особо разглашали, в которых говорится о планах дестабилизации ситуации в Украине в целом в ноябре текущего года, где расписаны подробные сценарии в 10-15 регионах Украины. Кто, как, что делать. Расписаны бюджеты. Эти документальные материалы получены оперативным путем, поэтому я не могу говорить больше, чем я сказал, но Россия не оставляет своих намерений дестабилизировать ситуацию внутри нашего государства", - заявил Грицак.

Ранее СБУ предупредила харьковчан об угрозе терактов, которая будет существовать до 20 ноября. В обращении говорилось, что управление СБУ в области получило информацию о потенциальной угрозе проведения в области массовых протестных акций антигосударственного характера с 4 по 20 ноября.

По данным спецслужбы, призывы приходить на такие мероприятия размещаются в социальных сетях через представителей пророссийских политических структур. Датами проведения мероприятия акций определены 4 ноября - так называемый "день народного единства", отмечаемый в РФ на государственном уровне, и 19 ноября. На эту дату запланированы акции "Тарифное сопротивление" во всех больших городах Украины.

Накануне украинские хакеры из организации "КиберХунта" опубликовали новый массив электронной почты помощника президента РФ Владислава Суркова, который содержит план по дестабилизации Украины.