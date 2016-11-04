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Россия планирует дестабилизировать ситуацию в 10-15 регионах Украины – глава СБУ

4 ноября в 16:39

Акции антигосударственного характера будут проводиться с 4 по 20 ноября. Москва проплатила "тарифное сопротивление" во всех больших городах Украины.

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У "тарифных майданов" ноги растут из Москвы
Радіо Свобода
Служба безопасности Украины располагает новыми документами с планами дестабилизации ситуации в 10-15 регионах Украины, сообщил глава СБУ Василий Грицак в Одессе.

"У нас есть некоторые новые документы, о которых мы еще не особо разглашали, в которых говорится о планах дестабилизации ситуации в Украине в целом в ноябре текущего года, где расписаны подробные сценарии в 10-15 регионах Украины. Кто, как, что делать. Расписаны бюджеты. Эти документальные материалы получены оперативным путем, поэтому я не могу говорить больше, чем я сказал, но Россия не оставляет своих намерений дестабилизировать ситуацию внутри нашего государства", - заявил Грицак.

Ранее СБУ предупредила харьковчан об угрозе терактов, которая будет существовать до 20 ноября. В обращении говорилось, что управление СБУ в области получило информацию о потенциальной угрозе проведения в области массовых протестных акций антигосударственного характера с 4 по 20 ноября.

По данным спецслужбы, призывы приходить на такие мероприятия размещаются в социальных сетях через представителей пророссийских политических структур. Датами проведения мероприятия акций определены 4 ноября - так называемый "день народного единства", отмечаемый в РФ на государственном уровне, и 19 ноября. На эту дату запланированы акции "Тарифное сопротивление" во всех больших городах Украины.

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Накануне украинские хакеры из организации "КиберХунта" опубликовали новый массив электронной почты помощника президента РФ Владислава Суркова, который содержит план по дестабилизации Украины.

По материалам: 112.ua
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