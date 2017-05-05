Россия перебросила в Донбасс десять новых БТРов – ИС

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Боевики на Востоке Украины готовятся к замене небоеготовой тяжелой бронетехники на новую, из РФ.

Перспектива возвращения в строй танков ВСУ не на шутку встревожила боевиков и их кураторов VK/Фёдор Болдырев

Россия продолжает переброску в оккупированные районы Донбасса, сообщил координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

Так, на станцию "Новый Свет" снова прибыла российская бронетехника – десять единиц БТР-80. Данные БТРы переброшены в населенный пункт Старобешево и предназначены для укомплектования одной из новых ротных тактических групп (РТГр), формирующихся в составе "1-го АК ДНР".

Кроме того, сами боевики также продолжают перебрасывать оружие, живую силу и технику. Так, в районе Донецка на Спартак за сутки переброшены девять высокооборотных "Уралов" и один "Камаз" с боеприпасами. Через Александровск и дальше по Бахмутской трассе террористы за сутки перебросили не менее трех единиц минометов калибра 120 мм, два БТР-80 и два МТ-ЛБ. На приморском направлении оккупанты перебрасывают технику в район Свободного (Тельмановский район), где расположен полигон подразделений "1-го АК ДНР".

"Данный полигон активно используется командованием оккупантов как для непосредственной подготовки подразделений "1-го АК ДНР", так и для отработки их взаимодействия с подразделениями ВС РФ, перебрасываемыми с территории России", - отмечает Тымчук на своей странице в Facebook.

Также командование "1-го АК ДНР" проводит мероприятия по насыщению "мотострелковых бригад" противотанковыми средствами. Соответствующая задача поставлена боевикам Центром территориальных войск Южного ВО ВС РФ после сообщения президента Украины Петра Порошенко о том, что танки в частях ВСУ в зоне АТО отведены с передовых позиций, однако находятся в полной боевой готовности и при необходимости готовы вернуться на позиции.

Командиры "мотострелковых бригад" террористов получили указание "выделить личный состав для прохождения обучения использованию противотанковых ракетных комплексов (ПТРК)". Руководить обучением будут российские инструкторы. Кроме того, готовится изменение оргштатной структуры "бригад" с введением дополнительных подразделений, оснащенных ПТРК.

Тем временем в "3-й омсбр" и "1-й омсбр" "1-го АК ДНР" проводятся мероприятия по дефектованию тяжелой бронетехники. Эти мероприятия проводятся по планам перевооружения танковых батальонов, небоеготовые танки будут заменяться новыми, переброшенными из России.

Напомним, ранее сообщалось о том, что российские военные на оккупированных территориях Донбасса перебрасывают личный состав и технику в дневное время суток. А Россия продолжает поставлять на восток Украины оружие и технику.

Ранее в отчете Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI) сообщалось о том, что боевики на востоке Украины получили от России танки и другую бронетехнику, а также противотанковое вооружение и зенитные ракеты.