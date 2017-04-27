Россия отправила в Донбасс новый "гумконвой"

Число грузовиков в колонне не называют.

Новый "гумконвой" движется в Донбасс ТАСС

Россия отправила в оккупированные районы Луганской и Донецкой области 64-й "гуманитарный конвой"

Колонна вышла из Ростовской области, сообщает пресс-служба МЧС РФ. Число машин в составе конвоя не уточняется, но сообщается, что они везут 400 тон груза – это якобы детские продуктовые наборы, медикаменты и медоборудование.

Ранее в России сообщали, что с апреля 2017 года будут оправлять не два, а один "гумконвой" в месяц.

Ранее в Министерстве обороны Украины сообщали о том, что российские "гумконвои" вывозят из ОРДЛО оборудование промышленных предприятий.

Также в пакетах с "гуманитарной помощью" украинские разведчики находили оружие и взрывчатку.