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Россия отправила в Донбасс новый "гумконвой"

27 апреля в 07:44

Число грузовиков в колонне не называют.

гумконвой РФ
Новый "гумконвой" движется в Донбасс
ТАСС
Россия отправила в оккупированные районы Луганской и Донецкой области 64-й "гуманитарный конвой"

Колонна вышла из Ростовской области, сообщает пресс-служба МЧС РФ. Число машин в составе конвоя не уточняется, но сообщается, что они везут 400 тон груза – это якобы детские продуктовые наборы, медикаменты и медоборудование. 

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Ранее в России сообщали, что с апреля 2017 года будут оправлять не два, а один "гумконвой" в месяц. 

Ранее в Министерстве обороны Украины сообщали о том, что российские "гумконвои" вывозят из ОРДЛО оборудование промышленных предприятий.

Также в пакетах с "гуманитарной помощью" украинские разведчики находили оружие и взрывчатку.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Россия гумконвой конвой Украина гуманитарный колонна
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