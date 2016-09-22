Россия отправила в Донбасс новый "гумконвой"

Белые грузовики едут в оккупированные районы Донецкой и Луганской областей.

В оккупированные районы едет новый "гумконвой" ТАСС

МЧС России сегодня, 22 сентября, отправила очередной, уже 56-й "гуманитарный конвой" в оккупированные районы Луганской и Донецкой областей. Колонна вышла из Ростовской области.

Как сообщает пресс-служба МЧС РФ, 60 грузовиков везут 600 тонн товаров. В фурах якобы находятся "продукты питания, предметы первой необходимости, медикаменты, строительные материалы, учебные принадлежности".

Как сообщалось, украинская сторона на переговорах в Минске предлагает создать подгруппу по вопросам границы. Предложение связано с бесконтрольным перемещением через восточную границу Украины так называемых российских "гуманитарных конвоев".

Ранее в МВД Украины заявляли, что только 5% российских гуманитарных конвоев перевозят реальную продовольственную помощь для жителей Донбасса, остальные грузовики содержат военную помощь для боевиков.