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Россия отправила в Донбасс еще один "гуманитарный конвой"

27 октября в 05:19

Более 40 грузовиков вышли из центра МЧС в Ростовской области и отправились в оккупированные районы восточной Украины. 

конвой
Конвой уже выехал из Ростовской области
МЧС РФ
МЧС России направило в Донецк и Луганск 57-ю автоколонну с "гуманитарной помощью" жителям оккупированных районов Донбасса, в пресс-службе российского министерства.

"В 04:00 мск более 40 автомобилей с гуманитарной помощью вышли из Донского спасательного центра МЧС в поселке Ковалевка Ростовской области в сторону российско-украинской границы. Они везут свыше 400 тонн гуманитарных грузов", - сообщили в МЧС РФ.

Основная масса груза - это продукты питания и медикаменты, уверяют в МЧС РФ. 

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Как сообщалось, украинская сторона на переговорах в Минске предлагает создать подгруппу по вопросам границы. Предложение связано с бесконтрольным перемещением через восточную границу Украины так называемых российских "гуманитарных конвоев".

Ранее в МВД Украины заявляли, что только 5% российских гуманитарных конвоев перевозят реальную продовольственную помощь для жителей Донбасса, остальные грузовики содержат военную помощь для боевиков.

По материалам: ZN.UA
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