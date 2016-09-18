Россия отправила боевикам в Донбасс непригодные боеприпасы и рыбу, замороженную в 1960 году – разведка

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Во время проведения стрельб из 122-мм РСЗО "Град" в Снежном российские военные насчитали более 30% непригодных боеприпасов.

Боевики получили из РФ непригодные боеприпасы РИА Новости

Главное управление разведки Минобороны Украины сообщает об уменьшении финансирования боевиков российской стороной, что отображается в периодических поставках непригодных боеприпасов и просроченных продуктов писания.

"Уменьшение финансирования компенсируется поставками боеприпасов и продуктов питания со складов длительного хранения, которые не соответствуют стандартам качества", - сообщают в управлении.

В частности, 17 сентября в районе Снежного во время проведения стрельб из 122-мм РСЗО "Град" обнаружена непригодность к применению более 30% боеприпасов. Кроме того, на военные продовольственные базы 1 АК (Донецк) ВС РФ для обеспечения питанием личного состава доставлена замороженная рыба из государственного резерва РФ, заложенная на хранение в 1960 году.

"На протяжении лета неоднократно отмечались случаи госпитализации личного состава из-за отравления просроченными мясными консервами в 5 мотострелковой бригаде (Макеевка) и 11 отдельном мотострелковом полку (Макеевка) 1 АК ВС РФ", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, на оккупированную территорию Луганской области, 25 августа доставлен очередной "гумковой" из РФ, где лишь 10% консервов пригодны для употребления. тобы скрыть тот факт, что 90% товаров оказались просроченными, местная "власть" решила напечатать этикетки с новым сроком годности.