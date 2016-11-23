Россия незаконно схватила и передала боевикам украинского гражданина – Геращенко

РФ нарушила международное гуманитарное право, незаконно передав украинца боевикам через неконтролируемый участок границы.

Один из заложников "ДНР" был передан боевикам российскими силовиками Евгений Шибалов, ZN.UA

Российские силовики безосновательно задержали украинского гражданина, а затем передали его в руки террористов "ДНР", сообщила первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Минской контактной группы

По ее словам, на состоявшихся сегодня, 23 ноября, переговорах Трехсторонней контактной группы по Донбассу в Минске, украинская сторона обратила на данный незаурядный факт внимание координатора ОБСЕ.

"Мы вместе с омбудсменом Лутковской получили информацию, что РФ безосновательно задержала гражданина Украины Николаева и… передала его ОРДО, увеличив тем самым количество заложников. Более того, гражданина Украины передали боевикам через неконтролируемые участки границы, а это незаконное перемещение людей, что является преступлением в контексте международного гуманитарного права", – написала она в Facebook.

По словам вице-спикера, украинские делегаты продолжают искать компромисс и делают все возможное для освобождения удерживаемых в ОРДЛО украинских граждан.

Ранее Ирина Геращенко заявляла, что РФ захватывает новых заложников среди украинских граждан для последующего шантажа и дискредитации Украины.

Украинская сторона в ходе встречи "Нормандской четверки" в Берлине акцентировала внимание на освобождении всех граждан Украины, которые удерживаются в заложниках как на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, так на территории Российской федерации. При этом президент РФ Владимир Путин в Берлине отказался считать удерживаемых в РФ граждан Украины заложниками.