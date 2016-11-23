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Россия незаконно схватила и передала боевикам украинского гражданина – Геращенко

23 ноября в 17:25

РФ нарушила международное гуманитарное право, незаконно передав украинца боевикам через неконтролируемый участок границы.

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Один из заложников "ДНР" был передан боевикам российскими силовиками
Евгений Шибалов, ZN.UA
Российские силовики безосновательно задержали украинского гражданина, а затем передали его в руки террористов "ДНР", сообщила первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Минской контактной группы Ирина Геращенко.

По ее словам, на состоявшихся сегодня, 23 ноября, переговорах Трехсторонней контактной группы по Донбассу в Минске, украинская сторона обратила на данный незаурядный факт внимание координатора ОБСЕ.

"Мы вместе с омбудсменом Лутковской получили информацию, что РФ безосновательно задержала гражданина Украины Николаева и… передала его ОРДО, увеличив тем самым количество заложников. Более того, гражданина Украины передали боевикам через неконтролируемые участки границы, а это незаконное перемещение людей, что является преступлением в контексте международного гуманитарного права", – написала она в Facebook.

По словам вице-спикера, украинские делегаты продолжают искать компромисс и делают все возможное для освобождения удерживаемых в ОРДЛО украинских граждан.

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Ранее Ирина Геращенко заявляла, что РФ захватывает новых заложников среди украинских граждан для последующего шантажа и дискредитации Украины.

Украинская сторона в ходе встречи "Нормандской четверки" в Берлине акцентировала внимание на освобождении всех граждан Украины, которые удерживаются в заложниках как на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, так на территории Российской федерации.  При этом президент РФ Владимир Путин в Берлине отказался считать удерживаемых в РФ граждан Украины заложниками.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Украина Россия Геращенко
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