Россия не сможет заглушить украинское вещание в Крыму - Нацсовет

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У оккупантов не хватит инфраструктуры и электроэнергии.

Украинское ТВ будет вещать в Крыму habrahabr.ru

Российские власти не смогут подавить вещание украинских телеканалов, которое будет осуществляться на оккупированный Крым на южные районы Херсонской области с новой телекоммуникационной башни, установленной возле КПП "Чонгар", заявил член Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский.

"Я думаю, что не хватит телекоммуникационной инфраструктуры, которая существует сегодня в Крыму. Она не предусмотрена для того, чтобы обеспечивать глушение. Нет оборудования. И вопрос электроэнергии - если они будут пытаться это делать, это значит, что они будут использовать дефицитный ресурс. Но они не могут обеспечить системного глушения", - сказал Костинский в интервью "Укринформ".

По его словам, украинская телекоммуникационная башня на Чонгаре с мощностью 5 килоВатт будет самым большим объектом вещания в этом районе и прилегающим к нему территориям.

"Чтобы заглушить 5 килоВатт, нужна мощность выше с той стороны. А это электроэнергия, это соответствующие передатчики, и так далее", - отметил Костинский.

Как сообщалось, оккупационная администрация Крыма планирует глушить сигнал с радиовышки, которую возводят в Херсонской области.