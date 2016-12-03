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Россия не сможет заглушить украинское вещание в Крыму - Нацсовет

3 декабря в 19:52

У оккупантов не хватит инфраструктуры и электроэнергии. 

телеканал, телевидение, TV
Украинское ТВ будет вещать в Крыму
habrahabr.ru

Российские власти не смогут подавить вещание украинских телеканалов, которое будет осуществляться на оккупированный Крым на южные районы Херсонской области с новой телекоммуникационной башни, установленной возле КПП "Чонгар", заявил член Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский. 

"Я думаю, что не хватит телекоммуникационной инфраструктуры, которая существует сегодня в Крыму. Она не предусмотрена для того, чтобы обеспечивать глушение. Нет оборудования. И вопрос электроэнергии - если они будут пытаться это делать, это значит, что они будут использовать дефицитный ресурс. Но они не могут обеспечить системного глушения", - сказал Костинский в интервью "Укринформ". 

По его словам, украинская телекоммуникационная башня на Чонгаре с мощностью 5 килоВатт будет самым большим объектом вещания в этом районе и прилегающим к нему территориям. 

"Чтобы заглушить 5 килоВатт, нужна мощность выше с той стороны. А это электроэнергия, это соответствующие передатчики, и так далее", - отметил Костинский. 

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Как сообщалось, оккупационная администрация Крыма планирует глушить сигнал с радиовышки, которую возводят в Херсонской области.

По материалам: Укринформ
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Тэги Крым телекоммуникации оккупация Украина область Россия Рада Херсон башня инфраструктура электричество ресурс администрация
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1 комментарий
  • Иван Иванов Сегодня, 21:12 1. На вкрадені при будівництві та закупівлю обладнання гроші краще б побудували 3-4 дитячих садка або купили б ЯКІСНІ протези калікам АТО, які вони купують самі. 2. Далі цей виріб буде працювати цілодобово, що потребують бюджетних вливань, кото також будуть немилосердно розкрадатися. 3. Зараз навіть по малим селам є цілком пристойний радіоінтернет, який дозволяє дивитися потокове відео БУДЬ-ЯКИХ телеканалів усього світу, а не тільки Рассєї. І всi знайомі, яких я знаю з задоволенням дивляться по Інтернету в першу чергу російські серіали навіть в глухих селах. НЕ кажучи вже про ВСІХ містах навіть дрібних. І в тій же Росії хто хоче, без проблем дивиться українські канали хоть в Якутii. Правда, більшість говорить, що у них нелегкий вибір: дивитися укроновості або канал ГУМОР, оскільки ефект однаковий. Ответить Цитировать Пожаловаться
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