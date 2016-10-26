Россия не пускает представителей Красного Креста к украинским заложникам

Таким образом РФ нарушает достигнутые в Берлине договоренности.

Представители миссии Международного комитета Красного Креста снова не смогли встретиться с украинскими заложниками ЛигаБизнесинформ

Представители миссии Международного комитета Красного Креста вновь получили отказ в допуске к незаконно удерживаемым украинцам, несмотря на достигнутые на переговорах "нормандской четверки" в Берлине договоренности.

"Сегодня мы получили официальный отказ о посещении представителями широкой гуманитарной миссии - Международной организации Красного Креста. Им снова было отказано в допуске к нашим заложникам", - сказал Порошенко во время вручения верительной грамоты послом Польши в Украине Яном Пеклом.

Президент акцентировал внимание на то, что "Россия, вопреки договоренностям, достигнутым в Берлине во время встречи в "нормандском" формате, не допускает представителей Международного комитета Красного Креста в украинских заложникам".

"Это категорически неприемлемо, когда договоренности не выполняются", - подытожил глава государства.

Во время встречи "Нормандской четверки" в ночь на 20 октября ее участники в Берлине согласились с безальтернативностью Минских договоренностей и договорились о совместной разработке "дорожной карты". Кроме того, лидеры стран предварительно договорились о продолжении работы по разведению войск еще на 4-х участках линии соприкосновения в Донбассе. Среди этих, участков, в частности, будет и Дебальцево Донецкой области.