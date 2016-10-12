Россия не допустит консулов на суд над журналистом Сущенко

Согласно законодательству РФ, украинского консула должны были допустить у журналисту в течение четырех суток после задержания. Эта норма была нарушена.

Украинский консул не сможет попасть на суд к Сущенко

Украинский консул не сможет попасть на судебные заседания в отношении незаконно задержанного и арестованного в Москве украинского журналиста Романа Сущенко , сообщил советник по консульским вопросам Посольства Украины в РФ Геннадий Брескаленко.

"Если дела по таким статьям (Сущенко обвиняют в шпионаже - ред.), То суды проходят в закрытом режиме. Консулов на эти судебные заседания не пускают. Но на судах будет адвокат - Марк Фейгин, он будет принимать официальное участие", - сказал Брескаленко, сообщает Hromadske.TV.

Он также отметил, что в России нарушили нормы допуска консула к задержанному Сущенко.

"Согласно законодательству, существует консульская конвенция, консулов должны допускать в течение четырех суток после задержания. Вы знаете, что мы обращались во все российские инстанции, в полномочного по правам человека, в адрес следственного управления. Благодаря нашей настойчивости, мы получили разрешение на его посещение", - сказал он.

Брескаленко добавил, что Роман Сущенко сейчас находится в СИЗО Лефортово в Москве, состояние его здоровья его удовлетворительное и замечаний к порядку содержания нет.

3 октября Федеральная служба безопасности РФ подтвердила задержание в Москве украинского журналиста Романа Сущенко, назвав его кадровым сотрудником украинской военной разведки. Против украинского гражданина открыли уголовное производство по статье "Шпионаж".

В этот же день стало известно, что Лефортовский суд Москвы еще 1 октября избрал для Романа Сущенко меру пресечения в виде ареста на два месяца.

Украинский консул смог встретиться с Сущенко только 11 октября.

Подробнее об обстоятельствах ареста Сущенко, условиях его содержания в СИЗО и перспективах уголовного дела против него читайте в интервью Оксаны Денисовой с адвокатом Марком Фейгиным на сайте ZN.UA.