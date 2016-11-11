Россия начала очередной набор боевиков ОРДЛО на войну в Сирии — ИС

Я уже с ZN.ua

Обзор самых важных и актуальных политических, экономических и социально-культурных событий в Украине и за рубежом.

"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

Размер обещанного денежного обеспечения составляет от 200-250 тыс. рос. рублей (около 78-98 тыс. грн).

Отобранные боевики размещаются в казармах ростовской воинской части, где в течение месяца пребывания пройдут проверку ФСБ vk/club_donbasskih

В Ростове-на-Дону действует специально сформированная воинская часть, где руководство спецслужб РФ с 15 ноября 2016 года начнет очередной набор боевиков "Д-ЛНР" для участия в боевых действиях в Сирии, сообщил координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

"Предпочтение отдается уже сложившимся группам боевиков "ДНР/ЛНР" с командиром, которые по факту прошли боевое слаживание, "сработались" и хорошо знают друг друга", - написал Тымчук в Facebook.

Он также подчеркнул, что отобранные боевики размещаются в казармах указанной воинской части, где в течение первого месяца пребывания пройдут проверку ФСБ.

Тымчук добавил, что по окончанию проверки с боевиками подписывается контракт сроком на три месяца. Размер обещанного денежного обеспечения составляет от 200-250 тыс. рос. рублей (около 78-98 тыс. грн).

Ранее помощник председателя Госпогранслужбы Украины Олег Слободян заявил, что более 600 боевиков так называемых "ЛНР" и "ДНР" отбыли с Донбасса для участия в боевых действиях в Сирии.