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Россия начала очередной набор боевиков ОРДЛО на войну в Сирии — ИС

11 ноября в 12:24

Размер обещанного денежного обеспечения составляет от 200-250 тыс. рос. рублей (около 78-98 тыс. грн).

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Отобранные боевики размещаются в казармах ростовской воинской части, где в течение месяца пребывания пройдут проверку ФСБ
vk/club_donbasskih

В Ростове-на-Дону действует специально сформированная воинская часть, где руководство спецслужб РФ с 15 ноября 2016 года начнет очередной набор боевиков "Д-ЛНР" для участия в боевых действиях в Сирии, сообщил координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

"Предпочтение отдается уже сложившимся группам боевиков "ДНР/ЛНР" с командиром, которые по факту прошли боевое слаживание, "сработались" и хорошо знают друг друга", - написал Тымчук в Facebook.

Он также подчеркнул, что отобранные боевики размещаются в казармах указанной воинской части, где в течение первого месяца пребывания пройдут проверку ФСБ.

Тымчук добавил, что по окончанию проверки с боевиками подписывается контракт сроком на три месяца. Размер обещанного денежного обеспечения составляет от 200-250 тыс. рос. рублей (около 78-98 тыс. грн).

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Ранее помощник председателя Госпогранслужбы Украины Олег Слободян заявил, что более 600 боевиков так называемых "ЛНР" и "ДНР" отбыли с Донбасса для участия в боевых действиях в Сирии.

По материалам: ZN.UA
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Тэги боевики Сирия ДНР ЛНР Донбасс
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