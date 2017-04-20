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Россия может вторгнуться в Украину за 2-3 часа — Турчинов

20 апреля в 12:17

Особую обеспокоенность у Турчинова вызывают планы России провести масштабные военные учения в Беларуси при участии 100 тысяч военнослужащих.

россия украина
Российские войска у границы способны в течение 2-3 часов напасть на Украину
obozrevatel.com
Российские военные, которые размещенные вдоль границы, способны в течении 2-3 часов вторгнуться на территорию Украины, заявил секретарь СНБО Александр Турчинов.

Он также отметил, что особую обеспокоенность вызывают планы России провести масштабные военные учения в Беларуси при участии 100 тысяч военнослужащих.

"По оценкам специалистов, цель этих учений - проверка готовности российских войск проводить операции от региональных до широкомасштабных войн при условии сокращения времени на их стратегическую подготовку", - сказал Турчинов.

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Ранее Турчинов заявил, что Россия продолжает готовиться к полномасштабной войне, наращивает военную мощь и активно увеличивает свою армию.

 

По материалам: Интерфакс-Украина
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