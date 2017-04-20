Россия может вторгнуться в Украину за 2-3 часа — Турчинов

Особую обеспокоенность у Турчинова вызывают планы России провести масштабные военные учения в Беларуси при участии 100 тысяч военнослужащих.
Он также отметил, что особую обеспокоенность вызывают планы России провести масштабные военные учения в Беларуси при участии 100 тысяч военнослужащих.
"По оценкам специалистов, цель этих учений - проверка готовности российских войск проводить операции от региональных до широкомасштабных войн при условии сокращения времени на их стратегическую подготовку", - сказал Турчинов.
Ранее Турчинов заявил, что Россия продолжает готовиться к полномасштабной войне, наращивает военную мощь и активно увеличивает свою армию.
Интерфакс-Украина