Россия может вторгнуться в Украину за 2-3 часа — Турчинов

Особую обеспокоенность у Турчинова вызывают планы России провести масштабные военные учения в Беларуси при участии 100 тысяч военнослужащих.

Российские войска у границы способны в течение 2-3 часов напасть на Украину obozrevatel.com

Российские военные, которые размещенные вдоль границы, способны в течении 2-3 часов вторгнуться на территорию Украины, заявил секретарь СНБО

Он также отметил, что особую обеспокоенность вызывают планы России провести масштабные военные учения в Беларуси при участии 100 тысяч военнослужащих.

"По оценкам специалистов, цель этих учений - проверка готовности российских войск проводить операции от региональных до широкомасштабных войн при условии сокращения времени на их стратегическую подготовку", - сказал Турчинов.

Ранее Турчинов заявил, что Россия продолжает готовиться к полномасштабной войне, наращивает военную мощь и активно увеличивает свою армию.