Россия использовала в Донбассе современные танки Т-90А – Bellingcat

Данная бронетехника никогда не поставлялась в Украину.

Российский "военторг" поставил боевикам танки Т-90

Анализ визуальных материалов дает основания утверждать, что летом 2014 года в боях набыли задействованы современные российские танки Т-90А, которые не экспортировались в Украину.

Об этом говорится в результатах расследования аналитической группы Bellingcat. Отмечается, что основной боевой танк Т-90 является российской разработкой на базе Т-72, и представляет собой самую мощную бронетанковую технику на вооружении сухопутных войск РФ. Первые серийные модификации Т-90 были выпущены в 1992 году. При этом, поставки данных танков в Украину не осуществлялись – украинский ВПК работал над модернизацией Т-72 и Т-80 самостоятельно.

В Bellingcat отмечают, что первые сообщения о присутствии Т-90 в Донбассе начали поступать летом 2014 года, однако до последнего времени визуального материала, подтверждающего подобные заявления, было мало.

"Примером может служить видео, опубликованное в YouTube, которое предположительно было снято 25 августа 2014 года. Таким образом, видео было записано в конце боев за Иловайск, когда противники активно вели боевые действия. Примечательным является тот факт, что в ходе боев несколько российских танков были уничтожены. Без оригинального файла установить точную дату съемки невозможно, однако подтвердить место записи при помощи метода геолокации можно", – говорится в расследовании.

Отмечается, что первым о существовании данного видео сообщил Askai707, отслеживающий конфликт в Донбассе. 21 октября 2016 года он написал об этом в Twitter, а также провел геолокацию видео, подтвердив присутствие данной техники в зоне боевых действий. Обнародованное видео было снято около села Лысое Луганской области.

Согласно данным СНБО, 25 августа 2014 года позиции ВСУ находились в Новосветловке, всего в 6 км к западу от Лысого, где было снято видео.

"Из имеющихся визуальных материалов и анализа, проведенного Askai707 и InformNapalm, четко следует, что летом 2014 года на востоке Украины находились танки T-90A, вероятно принадлежащие 136-й отдельной мотострелковой бригаде. Танки T-90A – один из видов военной техники, которую, очевидно, перебросили из России в зону конфликта на Украине, чтобы оказать поддержку сепаратистам, сражающимся против правительственных войск", – заключают авторы расследования.

Ранее сообщалось, что командование российско-террористических войск разместило, на подконтрольной "ДНР" территории, по меньшей мере две системы ТОС-1 "Буратино".

По информации Стокгольмского международного института исследования мира, данная РСЗО производится исключительно в России, и до 2015 года осуществлялись поставки этого вооружения только в Ирак, Азербайджан и Казахстан.