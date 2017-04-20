Россия готовится к полномасштабной войне — Турчинов

Подготовка Кремля к войне угрожает всей Европе, считает Турчинов.

Россия планирует увеличить количество своих боевиков в Донбассе до 50 тысяч ZN.UA

Россия продолжает готовиться к полномасштабной войне, наращивает военную мощь и активно увеличивает свою армию, заявил секретарь СНБО

"Кремль продолжает готовиться к полномасштабной войне, что представляет угрозу для всей Европы", - сказал Турчинов.

Он также отметил, что Россия усиливает свои позиции на оккупированных территориях Донбасса, где на сегодняшний день находятся до 30 тысяч боевиков и их количество планируется увеличить до 50 тысяч.

Ранее сообщалось, что Александр Турчинов пошутил: побеждая россиян в АТО, главное не перейти границу РФ.

"У нас нет другой альтернативы, кроме как побеждать. Прошлый год был первым, когда мы не сдали ни одного метра земли, а наоборот - приобрели десятки километров. Поэтому я считаю, что наша задача - метр за метром, километр за километром, минимизируя потери, продвигаться на восток. Главное - не проскочить границу (смеется — ред.)", - сказал Турчинов