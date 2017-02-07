Россия активно завозит в Донбасс технику, оружие и военных - Турчинов

За последние трое суток были переброшены танки, БМП, МТЛБ, "Град", а также САУ 2С7 "Пион" и 2А36 "Гиацинт".

Россия завезла в Донбасс значительное количество "Градов" и другой военной техники inforesist.org

В последнее время РФ активизировала переброскучерез неконтролируемую украинским правительством часть границы, сообщил секретарь СНБО Александр Турчинов.

"Через неконтролируемую часть украинско-российской границы с территории РФ завозится большое количество военной техники, танков, реактивных систем залпового огня", - сказал Турчинов.

Он также подчеркнул, что военная техника, оружие, боеприпасы, снаряжение и горюче-смазочные материалы завозится организованно и планомерно практически в ежедневном режиме: "как автомобильными дорогами, так и железной дорогой".

Турчинов отметил, что только за последние трое суток из РФ в Донбасс были переброшены в значительном количестве танки, БМП, МТЛБ, РСЗО "Град", а также САУ 2С7 "Пион" (203 мм), 2А36 "Гиацинт" (152 мм).

"Подкрепление предоставляется российским гибридным войсками вдоль всей линии разграничения", - добавил секретарь СНБО.

Турчинов подчеркнул, что это может свидетельствовать о готовности РФ к дальнейшей эскалации боевых действий в Донбассе и отметил, что Россия не сможет скрыть от международного сообщества своих кровавых агрессивных действий против Украины.

Ранее в ГУР сообщили, что в результате штурмовых действий против сил АТО получили ранения 380 боевиков частей и подразделений 1 АК (Донецк) ВС РФ, а также что российско-террористические войска несут весомые боевые потери. По состоянию на 31 января в моргах больниц Донецка находится 42 тела военнослужащих 1 АК (Донецк) ВС РФ, убитых в результате ведения огня в ответ силами АТО.

Напомним, ситуация в зоне АТО серьезно обострилась: противник с 29 января ведет массированные обстрелы Авдеевки и ее окрестностей, а подразделения ВСУ на позициях возле данного населенного пункта отразили несколько попыток штурма. Обстрелы Авдеевки из крупнокалиберной артиллерии и РСЗО уже привели к серьезным разрушениям и жертвам.

Подробнее об эскалации ситуации под Авдеевкой читайте в статье Юрия Бутусова "Что произошло в Авдеевке?" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".