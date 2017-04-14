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Родители Сущенко получили от него письмо за январь

14 апреля в 14:10

Украинскому журналисту оформили подписку на еженедельник "Зеркало недели. Украина", но он так и не получил ни одного его выпуска.

Сущенко
Роман Сущенко сообщил родным, что физического насилия к нему не применяют
ФСБ
Родители незаконно удерживаемого в России украинского журналиста Романа Сущенко получили от него первое письмо, датированное 28 января.

Как сообщает Национальный союз журналистов Украины, по просьбе НСЖУ отец заключенного – Владимир Поликарпович Сущенко, зачитал отрывки письма. Роман Сущенко, в частности, пишет, что накануне получил от родителей сразу четыре письма, датированные ноябрем и декабрем прошлого года.

Журналист, в частности, пишет, что здоров и находится в нормальной физической и психической форме. По словам Сущенко, находять в Лефортовском СИЗО, он не поддается на шантаж и угрозы. Физического насилия к нему не применяют, а к психололическому он уже "приспособился".

"Мне очень помогает поддержка родных, журналистов –и украинских, и зарубежных, общественных наших и международных организаций", – пишет журналист.

Он также рассказал, что ему очень помог его коллега из "УНИАН" Роман Цимбалюк, который первым проведал его в СИЗО и принес необходимые вещи. В данный момент Сущенко через своего консула и адвоката заказывает необходимые ему вещи, в основном – литературу. При этом, украинскую газету "Зеркало недели", на которую ему оформили подписку, Сущенко все еще ни разу не получил.

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В октябре прошлого года Федеральная служба безопасности РФ подтвердила задержание в Москве украинского журналиста Романа Сущенко, назвав его кадровым сотрудником украинской военной разведки. Против украинского гражданина открыли уголовное производство по статье "шпионаж". 

На текущий момент Сущенко внесли в список по обмену заложников.

14 февраля, суд Москвы отклонил апелляционную жалобу стороны защиты украинского журналиста Романа Сущенко, которого удерживают в Лефортовском СИЗО ФСБ столицы РФ, на продление ареста до 30 апреля 2017 года.

Подробнее об обстоятельствах ареста Сущенко, условиях его содержания в СИЗО и перспективах уголовного дела против него читайте в интервью с адвокатом Марком Фейгиным на ZN.UA.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Сущенко журналист СИЗО
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