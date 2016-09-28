РФ запретила главарям ОРДЛО назначать своих людей без согласования с кураторами – ИС

Также должны быть согласованы все решения в социальной сфере.

Главарям ОРДЛО запретили формировать кадровую политику без согласования с кураторами РФ rbc.ua

Россия передала главарям "ДНР" и "ЛНР" Александру Захарченко и Игорю Плотницкому обновленный регламент работы с "советниками РФ", согласно которому они обязаны согласовывать с последними все решения в социальной сфере и в формировании кадровой политики "республик", сообщает координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

Самостоятельное принятие решений боевиками может привести к прекращениию финансирования Россией отдельных направлений в жизнедеятельности "ЛДНР".

"Основанием для принятия указанного решения стало самовольное повышение пенсий А.Захарченко в "ДНР" с августа 2016 г", - пишет Тымчук.

Также, по данным ИС, озабоченность российских "кураторов" вызывают "внутренние конфликты между руководством различных уровней в ЛНР/ДНР, провалы в кадровой политике и создание препятствий в деятельности крупных промышленных предприятий ЛНР/ДНР".

Ранее главарь "ЛНР" Игорь Плотницкий не поделил российскую контрабанду с "главой МВД" и запретил ему выезжать из "республики".