РФ запретила главарям ОРДЛО назначать своих людей без согласования с кураторами – ИС

Также должны быть согласованы все решения в социальной сфере.
Самостоятельное принятие решений боевиками может привести к прекращениию финансирования Россией отдельных направлений в жизнедеятельности "ЛДНР".
"Основанием для принятия указанного решения стало самовольное повышение пенсий А.Захарченко в "ДНР" с августа 2016 г", - пишет Тымчук.
Также, по данным ИС, озабоченность российских "кураторов" вызывают "внутренние конфликты между руководством различных уровней в ЛНР/ДНР, провалы в кадровой политике и создание препятствий в деятельности крупных промышленных предприятий ЛНР/ДНР".
Ранее главарь "ЛНР" Игорь Плотницкий не поделил российскую контрабанду с "главой МВД" и запретил ему выезжать из "республики".ZN.UA